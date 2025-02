Tuscia Football Academy e Tuscia Goalkeeper Academy, successo per l’evento di sabato scorso a Tarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

Grande successo per l’evento organizzato dalla Tuscia Football Academy e dalla Tuscia Goalkeeper Academy a Tarquinia sabato scorso, presso il campo sportivo Bonelli, gentilmente concesso dal Tarquinia Calcio, a cui vanno i ringraziamenti. L’iniziativa ha visto la partecipazione di ben 42 giovani atleti, tra portieri e giocatori di movimento, impegnati in un’intensa seduta di perfezionamento tecnico.

L’evento si è contraddistinto per la qualità e la preparazione approfondita delle esercitazioni proposte, pensate per migliorare le capacità tecniche, tattiche e coordinative di ciascun partecipante. I ragazzi, suddivisi in piccoli gruppi di lavoro, hanno avuto l’opportunità di allenarsi sotto la supervisione di uno staff altamente qualificato, composto da tecnici e collaboratori specializzati nella formazione calcistica. Ogni esercitazione è stata progettata per affinare le competenze individuali e collettive, con particolare attenzione ai dettagli.

“La nostra missione è offrire un’opportunità di crescita concreta ai giovani atleti, sia sotto il profilo tecnico, tattico e coordinativo, che mentale”, hanno dichiarato i tecnici responsabili Mr. Gigi Tizi e Mr. Tiziano Paracucchi. “Ogni evento che organizziamo è pensato per essere un momento di formazione che va oltre l’aspetto tecnico, mirato a costruire la mentalità giusta per affrontare il calcio con passione e determinazione. Se per i più piccoli è fondamentale l’aspetto ludico, per i più grandi diventa essenziale la ricerca del perfezionamento”.

L’iniziativa è stata accolta con entusiasmo sia dai partecipanti che dalle loro famiglie, le quali hanno potuto constatare l’alto livello di professionalità e dedizione da parte dello staff. L’incontro di sabato ha anche rappresentato un’importante occasione di confronto e crescita per i ragazzi, che hanno potuto allenarsi con coetanei provenienti da realtà diverse (Tarquinia, Civitavecchia, Viterbo e Tuscania), mettendo in pratica quanto appreso in un contesto di sana competitività.

Il prossimo stage, previsto per il 22 febbraio, si terrà a Tuscania, presso il nuovo campo Maccarri, gentilmente concesso dalla Società Fulgur Tuscania. Questo nuovo appuntamento rappresenta un ulteriore passo nel programma di formazione delle due accademie, che continuano a offrire ai giovani talenti opportunità di crescita e sviluppo in un ambiente stimolante e professionale. Sarà uno dei tanti eventi in programma per la stagione, un impegno costante per portare avanti un percorso di formazione completo, che punta a sviluppare il talento dei giovani calciatori e a prepararli per le sfide future, dentro e fuori dal campo.