Tuscia in Jazz for SLA: a Ronciglione un dicembre tra musica e solidarietà

Il festival Tuscia in Jazz for SLA raggiunge la sua tappa finale a Ronciglione, il paese natale di Marco Mengoni e recentemente insignito del titolo di Borgo dei Borghi 2023 della Rai. Dal 7 al 10 dicembre 2023, Ronciglione accoglierà numerosi musicisti di talento, tra cui Enrico Pieranunzi, Rita Marcotulli, Rosario Giuliani e altri, che si esibiranno in vari concerti.

Domenica 10 dicembre: musica e gusto in centro storico

Il momento culminante sarà la domenica, quando il borgo medievale si trasformerà nel palcoscenico di #musicforsla, un concerto che si terrà dalle 10:30 alle 16:00, coinvolgendo gruppi musicali di diversi generi. La giornata sarà arricchita dalla possibilità di degustare prodotti locali in collaborazione con associazioni storiche ronciglionesi, come i Nasi Rossi e Mariangela Virgili.

Solidarietà e note: Jam Session Jazz al tramonto

Il festival, in collaborazione con le associazioni locali, offrirà ai partecipanti l’opportunità di degustare i rinomati Rigatoni dei Nasi Rossi e altri prodotti tipici. Alle 18:00, la giornata si concluderà con una grande jam session jazz presso la Chiesa di San Sebastiano, coinvolgendo artisti come Rosario Giuliani, Gegè Munari e Luciano Biondini, a sostegno della ricerca sulla SLA. Un’occasione unica per condividere la magia della musica nel cuore di Ronciglione e sostenere una causa importante.

Programma Tuscia in Jazz for SLA a Ronciglione

Giovedì 7 dicembre – ore 21.30 – Teatro Petrolini – Enrico Pieranunzi e Rosario Giuliani

Venerdì 8 dicembre – ore 18.30 – Chiesa di San Sebastiano – Paolo Recchia e Jordan Corda

Sabato 9 dicembre – ore 18.30 – Chiesa di San Sebastiano – Esharef Ali Mghagag Trio

Sabato 9 dicembre – ore 21.30 – Teatro Petrolini – Rita Marcotulli “Piano solo. Autoritratto”

Domenica 10 dicembre – dalle ore 10.30 alle 16.00 – Borgo medioevale – #musicforsla con Traindeville, Luca Casagrande, Riccardo Rinaudo, Sarah Jane Olog, Faber Folk Trio, Anomanouche Trio, Her Pillow, Rossella Costa.

Domenica 10 dicembre – ore 18.00 – Chiesa di San Sebastiano – Rosario Giuliani, Gegè Munari, Luciano Biondini, Fabio Zeppetella

Lunedì 18 dicembre – ore 21.00 – Duomo – Roderick Giles and Grace Gospel Choir