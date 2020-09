“Tutti i colori del viaggio”: sabato alla Cittadella di Semi di Pace la presentazione del libro di Antonio Paone

Riceviamo e pubblichiamo

Nella giornata di sabato 19 settembre, alle ore 17, verrà presentato presso La Cittadella di Semi di Pace il libro “Tutti i colori del viaggio”, scritto dal Dott. Antonio Paone.

L’opera racconta alcuni viaggi svolti dall’autore in diverse nazioni del mondo, con lo scopo di trasmettere le sensazioni che solo chi viaggia può vivere. Il libro, infatti, si concentra sulle emozioni vissute dallo scrittore, facendo sì che il lettore si immedesimi nelle vicende narrate come se fosse lui stesso a viverle.

Con questa attività, l’associazione rimarca l’importante legame che esiste tra cultura e solidarietà. La vendita del libro permetterà a Semi di Pace, grazie alla disponibilità del Dott. Paone, di sostenere l’iniziativa “Bambini Felici”, attivata dall’associazione per venire incontro alle esigenze dei bambini seguiti dal programma di sostegno a distanza.

Con i fondi raccolti, sarà possibile garantire a 600 piccoli sostenuti cure mediche di base, alimentazione necessarie e istruzione primaria. L’intero contributo di solidarietà che verrà corrisposto per la ricezione del libro, che corrisponde a euro 10, verrà devoluto per supportare l’iniziativa.

Per ricevere una o più copie del libro è possibile utilizzare i seguenti conti correnti:

C/C Bancario n° 20180 c/o BCC ROMA

IBAN: IT78V 08327 73290 0000 000 20180 – Codice BIC/SWIFT ROMAITRRXXX

C/C Postale n. 11149010

IBAN: IT45P 07601 14500 0000 11149010 – Codice BIC/SWIFT BPPIITRRXXX

Intestati a: Associazione Umanitaria Semi di Pace Onlus

Causale: Bambini Felici – Tutti i colori del viaggio

Nella causale è possibile specificare il numero delle copie richieste e come si intende riceverle:

– Ritiro in sede a Tarquinia

– Ritiro in occasione della presentazione del libro

– Spedizione c/o servizio postale (in questo caso aggiungere €2 per

piego di libri ordinario oppure €5 per piego di libri raccomandato)

Sempre nella causale, per coloro che desiderino una dedica dall’autore,

è possibile farne richiesta indicando gli eventuali nominativi nel caso

di contributi per più copie.

Inoltre, essendo l’Associazione una onlus, le erogazioni liberali godono

delle agevolazioni fiscali vigenti:

è possibile usufruire della detrazione pari al 26% della donazione,

calcolabile su tetto massimo di 30.000 Euro (nel concreto è possibile

risparmiare fino a 7.800 Euro)

o della deduzione del 100% della donazione effettuata, nel limite del

10% del reddito imponibile, comunque per un importo massimo di 70.000

Euro

Al fine di ricevere la certificazione, è necessario fornire i seguenti

dati:

– Nome e Cognome

– Indirizzo di residenza

– Codice fiscale

– Indirizzo e-mail

Per ogni ulteriore comunicazione scrivere a: segreteria@semidipace.org