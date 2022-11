Un anno con Me.To.Do.: tra ristorante e cocktail bar, in piazza San Martino a Tarquinia si spegne la prima candelina

Ph: Mattia Scalet – IG: bl3ssed.exe

Un punto di riferimento per qualsiasi momento della serata – non solo aperitivo e ristorante, ma anche e forse soprattutto ristorante – e per ogni target: Me.To.Do. Spegne oggi in piazza San Martino, nel pieno cuore storico di Tarquinia, la sua prima candelina e il bilancio dei dodici mesi di debutto presenta più sorrisi che musi lunghi.

Perché sin da subito il format pensato da uno staff – i due Alessandro, Marlene e Luca – che sino alle esperienze precedenti sembrava rivolgersi ai giovanissimi ha sorpreso per la capacità di ampliare la fascia di pubblico a cui rivolgersi, riuscendo nell’impresa in modo molto naturale. Merito sia dell’intesa spontanea subito costruitasi con chef Maurizio Drogo, anima della cucina del locale, sia delle idee chiare del team, evidenti tanto da menu e drink list che dall’impatto estetico del locale.

“Tutto inizia dopo l’esperienza entusiasmante del Civico, nel 2019, a Tarquinia Lido – ricorda Alessandro ripercorrendo il cammino che porta sino a Me.To.Do. E che racconta un po’ la storia di un paio di generazioni tarquiniesi – che per me, personalmente, esta stata la necessità di un’esperienza dopo anni da dipendente. Lì è nato qualcosa”. Che l’anno successivo, pur senza un locale, è proseguita con la nascita di Drink Me e, nel 2021, con il ritorno alle origini e l’esperienza de l’Alibi. “Anche se, in quel momento, già eravamo testa e cuore dentro Me.To.Do. – rivela – e al bando per lo stabilimento pensavamo di non partecipare nemmeno. Poi la burocrazia ha rallentato tutto e siamo tornati al lido”.

Perché il mare è, d’estate, un richiamo troppo forte. Tanto che anche la scorsa estate Me.To.Do. ha di fatto traslocato verso la spiaggia, trasferendo filosofia e format nell’esperienza chiamata Meet Me. “Non eravamo convintissimi dell’estate in centro storico, c’è stata questa occasione e l’abbiamo colta. Se ripeteremo la cosa in futuro? Non lo so, vedremo tra un po’”.

Perché intanto c’è da spingere forte l’acceleratore in piazza San Martino dove da martedì a domenica Me.To.Do. apre le porte dalle 18 a tarda sera per una tripla offerta: dall’aperitivo dopo le 20 si passa alla cena, con una proposta ristorativa curiosa, piena di sfizi e centrata sulla qualità del prodotto, per poi sfumare dalle 23 nel dopocena caratterizzato dall’ormai consolidata alta qualità del cocktail bar con la drink list di Ale Hudson. Il tutto tra la musica di vari dj set – per il venerdì sera ma in generale nel fine settimana –, il ritorno delle jam session in collaborazione con la scuola di musica Sonus e in attesa dei live in arrivo da dicembre.

Non solo: la novità dell’inverno – per chi vuole mangiare e bere in modo sfizioso senza abbandonare il divano di casa – è il delivery: dal martedì alla domenica, dalle 19 all’1, è possibile contattare Me.To.Do. al 348 8196172 e ordinare quel che si vuole dal menu della cena, dell’after dinner o dalla carta dei vini/birre e dalla drink list. Con un ordine minimo di 15 euro, arriverà la consegna direttamente a casa!