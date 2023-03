Un parcheggio fantasma? A viale Igea arrivano le strisce blu, ma nessun atto ufficiale ne sancisce la legittimità

di Fabrizio Ercolani

Nuovi stalli in Viale Igea: arrivano gli stalli blu, i cittadini pagano il posteggio nei parcometri limitrofi ma ancora non c’è la delibera di istituzione. Una situazione anomala che però crea confusione nei cittadini ignari di tutto ciò.

Sono stati infatti da poco ultimati i lavori in viale Igea con la sostituzione di un’area verde, posta dinanzi alla vecchia Farmacia, con degli stalli a pagamento. Per poter diventare tali però è necessario un atto di giunta che ne sancisca la creazione. Un dettaglio che non è sfuggito ai residenti.

“Perché ci fanno pagare la sosta quando ad oggi non c’è alcun atto amministrativo che aggiorni il numero di stalli di sosta parcheggio a pagamento nel territorio comunale. – tuonano – Non è giusto che i cittadini paghino nonostante questi parcheggi siano al momento attuale parcheggi fantasma”.

Da una ricerca sull’albo pretorio del comune di Tarquinia l’ultima ricognizione delle aree di sosta sia stata effettuata con la delibera 61 del 27 aprile 2022 con la quale venivano istituiti per la prima area di sosta in viale Igea, 23 stalli di sosta a pagamento per autovetture, 3 stalli di sosta riservati ai portatori di handicap ed uno stallo rosa. Con quest’ultima ricognizioni i posti auto nel centro storico erano saliti a 914. Per la seconda area di Viale Igea invece nessun atto formale con i cittadini che, per paura di incorrere in sanzioni pagano un tagliando che ad oggi, atti alla mano, risulta non dovuto.