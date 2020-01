Un San Valentino speciale a Parigi? In volo su un elicottero attorno alla Tour Eiffel

Un San Valentino speciale in una città speciale, soprattutto per gli innamorati. Il 14 febbraio 2020 a Parigi c’è l’opportunità – certo non economica – di vivere un’esperienza romantica insolita: un giro in elicottero sulla città.

Un’esperienza complessivamente di un’ora e mezza (incluso un volo in elicottero di 25 minuti) che include anche un calice di champagne per brindare all’amore. Dall’eliporto di Parigi, si sale a bordo di un elicottero bimotore Airbus H135 a sei posti per scoprire la capitale dall’alto. Durante i 25 minuti di volo, si potrà godere di un panorama eccezionale sorvolando la zona ovest di Parigi: le rive della Senna, il Parc des Princes, il Bois de Boulogne, l’ippodromo di Longchamp e una vista mozzafiato della Torre Eiffel, del parco di Saint-Cloud, della Reggia di Versailles e dei suoi sontuosi giardini. Qui tutte le info.