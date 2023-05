“Un volo per Marcello”: al campo di volo di Tarquinia sabato 20 maggio la seconda edizione del memorial in ricordo di Marcello Fiorani

“Un volo per Marcello”: torna per il secondo anno il toccante appuntamento al campo di Volo Delta Top Pegaso 2 di Tarquinia in ricordo di Marcello Fiorani: sabato 20 maggio, infatti, la famiglia e gli amici hanno organizzato presso la struttura il secondo memorial per omaggiare la grande passione per il volo di Marcello, a due anni dalla sua scomparsa.

In programma una giornata di volo, da mattina a sera, con tanti momenti di ricordo e aggregazione, in particolare una messa con la benedizione dei veivoli, (deltaplani, parapendio , bi motore ecc). Previsto anche un punto ristoro per chi vuole vivere appieno la giornata al campo di volo.