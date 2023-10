Una Etruscan Race con sfumature tricolori: il salto di qualità della prova OCR di Etruscan Castle

Oltre 130 atleti in gara, provenienti da Lazio, Campania, Abruzzo, Toscana e persino Veneto e Liguria, un nutrito gruppo di accompagnatori, tanti camminatori e un clima di festa benedetto dal bel sole dello scorso weekend: l’edizione 2023 dell’Etruscan Race ha segnato un’ulteriore salto di qualità della proposta sportiva di Etruscan Castle, che all’attività sul proprio campo d’allenamento che ha portato atleti di Tarquinia protagonisti a livello internazionale aggiunge la forza organizzativa per eventi di alto livello.

La gara Standard del programma di domenica scorsa era, infatti, tappa del Campionato Italiano FIOCR, propedeutica quindi ad assegnare punti per le qualificazioni mondiali ed europei OCR, ma affianco a essa le gare short e open – oltre all’appuntamento per i bambini – hanno testato in senso positivo la capacità dello staff Etruscan di gestire un evento complesso e di alto livello.

I ringraziamenti per la riuscita della manifestazione vanno all’Aeopc, e in particolare al presidente Alessandro Sacripanti per aver messo a disposizione mezzi in aiuto dello staff e per la disponibilità mostrata nel giorno dell’evento; all’Università Agraria per la location e la pulizia del campo gara; alla Croce Rossa Italiana Comitato di Tarquinia, a tutti i volontari e giudici impegnato sul campo gara; allo speaker Stefano Tienforti per lo speakeraggio e a Idea Radio per l’animazione dell’evento; a Decathlon Roma per il sostegno in termini di attrezzature; a La Scaglia Circuit di Civitavecchia per i trofei messi a disposizione, a Emiliano Ferri e Sport Active per il sostegno logistico; alla Federazione Italiana OCR e all’amministrazione comunale.