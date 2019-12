“Una gita in barca assieme ai ragazzi SuperAbili”

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Faremo una gita in barca insieme ai ragazzi SuperAbili”. Scatta la fase due della collaborazione tra gli Amici della Darsena Romana e l’associazione SuperAbile Viterbo. Dopo l’incontro nell’istituto comprensivo Ettore Sacconi di Tarquinia ecco il via libera all’evento previsto in primavera.

I dettagli dell’iniziativa tra le associazioni dei presidenti Nino Testa ed Alfredo Boldorini, in una sorta di conferenza stampa itininerante, su impulso di Fabio Coscia, sono avvenuti direttamente in barca, nelle acque antistanti il porto di Civitavecchia.

“Prima di Pasqua – ha detto Nino Testa, storico presidente del club portuale – organizzeremo un’uscita con diverse barche con gli amici Superabili. Stiamo studiando la possibilità di ospitare anche una rappresentanza di studenti delle scuole. Al rientro e, dopo un momento conviviale, ci sarà la conferenza dei testimonial di SuperAbile qui in sede da noi, alla darsena”.

“A nome dell’associazione – ha specificato Alfredo Boldorini – ringrazio gli Amici della Darsena Romana non soltanto per l’accoglienza riservataci con un’inaspettata quanto graditissima gita in barca, dove tra l’altro abbiamo messo a punto gli ultimi dettagli, ma anche per la disponibilità ad organizzare un evento di questa portata e di questo valore. Grazie a tutti, in particolare a Fabio che ci ha messo in contatto, a Nino, Ivan, Lorella e a tutti gli altri amici del club”.