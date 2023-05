Una striscia luminosa nel cielo notturno: sulla Tuscia ben visibili i satelliti StarLink di SpaceX

Nessun UFO, nessun allarme, ma tanta, legittima curiosità: più di qualche cittadino dei comuni della Tuscia, nella serata di ieri, ha notato una striscia luminosa che si spostava molto velocemente da ovest verso est, finendo poi coperta dalle nuvole (sopra un’immagine inviataci da un nostro lettore, che ringraziamo).

Si tratta, a quanto si apprende in rete, dei satelliti per telecomunicazioni StarLink che andranno a comporre la rete globale di SpaceX, messi in orbita ieri con un razzo vettore Falcon 9 decollato da Cape Canaveral alle 7.03 ora italiana e poi rientrato al largo delle coste della Florida. Si è trattato, nel dettaglio, del lotto numero 83, composto da 56 satelliti, che porterà a 4.447 unità i satelliti di questo tipo già in orbita.

Il progetto SpaceX, che fa capo al miliardario sudafricano Elon Musk, ha come scopo dichiarato quello di garantire una copertura a banda larga a tutto il pianeta, anche per quelle aree rurali e geograficamente isolate.