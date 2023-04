Università Agraria di Tarquinia, Cori e Battellocchi alzano la voce: “Non si può arrivare a una seduta sul bilancio senza poter avere a disposizione gli atti”

Riceviamo dai consiglieri del gruppo Tarquinia2024, Sara Cori e Alice Battellocchi, e pubblichiamo

A seguito dell’ultimo consiglio di amministrazione dell’Università Agraria di Tarquinia, in data odierna i consiglieri del gruppo Tarquinia 2024 Sara Cori e Alice Battellocchi hanno fatto pervenire al protocollo dell’ente una nota con delle specifiche richieste al fine di espletare al meglio il proprio ruolo.

“Vogliamo – dichiarano i due consiglieri- che siano da subito chiarite e definite le linee guida su alcuni aspetti importanti che riguardano il ruolo dei consiglieri, che essi siano di maggioranza o di opposizione poco importa. Chiediamo rispetto istituzionale e dalle prossime sedute ci auguriamo di ricevere l’invio degli atti e delle delibere di consiglio congiuntamente alla convocazione dello stesso; gli allegati con i rispettivi pareri alle delibere sia di natura tecnica che contabile e non da ultimo la convocazione delle apposite commissioni consigliari prima delle sedute e per qualsiasi discussione preventiva su argomenti importanti dell’ente. Non si può arrivare ad una seduta di bilancio senza tutte queste cose e per questo ci siamo sentiti in dovere di richiamare l’attenzione della maggioranza nella speranza che quanto richiesto venga subito adottato”.