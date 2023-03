Università Agraria di Tarquinia, il 29 marzo il consiglio di amministrazione

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

L’Università Agraria di Tarquinia si prepara a votare il bilancio di previsione dell’esercizio 2023.

E’ stato infatti convocato per il 29 Marzo alle 18:30 in prima convocazione, e giovedì 30 marzo alle 18:30 in seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione.

I temi all’ordine del giorno saranno: