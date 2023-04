Università Agraria, l’area pic nic della Roccaccia sarà aperta e fruibile per Pasquetta

Riceviamo dall’Università Agraria di Tarquinia e pubblichiamo

L’area pic nic per pasquetta sarà ed attrezzata con l’area giochi e un braciere per tutti. Per garantire il massimo della sicurezza è stata predisposta vigilanza dinamica per una fruizione sicura per gli amanti delle scampagnate.

L’invito a trascorrere la pasquetta alla Roccaccia per quella parte di comunità tarquiniese che volesse trascorrere il tradizionale lunedì alla Roccaccia a contatto con la natura (ed ancor meglio di pranzare con prodotti locali).

Il Vicepresidente Alessandro Sacripanti dichiara: “la nostra comunità avrà a disposizione l’area pic nic attrezzata con tavoli, panche e bracere e legna: invitiamo tutti ad utilizzarla ed a trascorrere una Pasquetta serena ed allegra. Facciamo anche un appello a non abbandonare rifiuti nelle aree boschive e a non accendere fuochi spontanei: il rischio incendi è davvero elevato, ed è anche vietato dalla normativa vigente. Vivere la natura nel massimo rispetto e con la tutela dell’ambiente è e deve essere un obiettivo quotidiano. Noi garantiremo anche la vigilanza, perchè prevenire è fondamentale”.

Il Presidente Alberto Tosoni aggiunge: “Ringraziamo i dipendenti ed i volontari che, in quel giorno di festa, saranno impegnati a vigilare e preservare il nostro patrimonio. E ringraziamo la nostra comunità per l’affezione che nutre verso la Roccaccia ed il territorio dell’Università Agraria”.