Università Agraria versus UDC: la sintesi di una settimana di corpo a corpo

Una settimana di corpo a corpo: tra Università Agraria e l’UDC animato da rinnovata verve sono stati giorni di confronto più o meno diretto.

Due i nodi della contesa. Partiamo in ordine cronologico con il caso di quello che sembra proprio essere un saluto romano che ha visto protagonista il consigliere dell’Ente Fabio Gagni. Prima un botta e risposta sotto forma di comunicati stampa, con l’UDC che denuncia l’accaduto, parlando di “saluto inopportuno per mano di un consigliere di maggioranza pubblicamente postato su Facebook, accusando la maggioranza di superficialità sull’argomento così come sulla “formulazione delle risposte ai tanti chiarimenti domandati” e sulla “mancata consegna di atti ufficialmente richiesti”.

La replica a firma del presidente dell’Agraria Tosoni è arrivata a distanza di pochi minuti – addirittura prima del comunicato sulla vicenda del Partito Democratico –, minimizzando l’accaduto e parlando di “foto postata sui social da un amico di un consigliere, in un ambito privato, in un giorno di festa, allo stadio”, definendo l’immagine fraintendibile e respingendo al mittente anche le accuse sui ritardi nella consegna della documentazione.

Ma si tratta solo del primo tempo, perché a breve giro di posta arriva la richiesta di convocazione di un consiglio straordinario – a firma di quattro consiglieri di minoranza – in merito all’episodio riguardante Gagni, ancor di più perché nel frattempo inizia a circolare sui social un’ulteriore immagine dello stesso che spinge all’intervento, sui propri social, il consigliere. “Si tratta di una foto risalente a molti anni fa, ritagliata, goliardica e decontestualizzata. Ero in un parco giochi con mia figlia, a giocare in un contesto carnevalesco: e per quanto possa essere stato brutto e sconveniente, è stata solo una stupidata. Ne chiedo scusa, ma non era nessun inneggiamento convinto a regimi od altro”. “Ribadisco le scuse a chiunque si sia sentito offeso dalle mie immagini. – conclude Gagni – Immagini che non si ripeteranno, per il pieno rispetto di tutti”.

Ma non finisce qua: in attesa di capire il destino della richiesta di consiglio, il presidente Tosoni rilancia in un video postato sul proprio profilo privato sulla vicenda relativa all’accesso agli atti sollevata dall’UDC, cui fa seguito una discussione commento dopo commento con la consigliera comunale Arianna Centini. Un rimbalzo di responsabilità e accuse di visibilità, con i due fronti che restano su posizioni opposte.

Per fare chiarezza sull’una e sull’altra vicenda, la redazione de lextra.news invita qui, a mezzo stampa, un rappresentante dell’Università Agraria e uno dell’UDC per un confronto sui temi di discussione in diretta, lunedì sera, a Piazza Digitale.