Unpaved Roads: il 21 e 22 ottobre a Tarquinia un weekend che unisce sport, cultura e gastronomia

Riceviamo e pubblichiamo

Un’iniziativa che unisce sport, cultura e gastronomia vedrà protagonista a Tarquinia nel weekend del 21 e 22 ottobre.

Domenica 22 ottobre, infatti, gli incantevoli scenari di Tarquinia saranno teatro dell’ultima tappa di Unpaved Roads, evento cult per gli appassionati delle due ruote tassellate, in collaborazione con una realtà ciclistica storica di Tarquinia come la S.P. Tarquinia sezione ciclismo, con il Patrocinio del Comune di Tarquinia e dell’Assessorato allo sport.

L’obiettivo principale di Unpaved Roads sarà quello di farvi attraversare un territorio ricco di storia: quello dell’Etruria meridionale, famoso per la sua bellezza naturale e il suo paesaggio variegato, che offre un mix di colline, campi, vigneti e panorami mozzafiato sul Mar Tirreno. Il punto di partenza e arrivo sarà collocato nella splendida cornice della città di Tarquinia, davanti all’affascinante Palazzo Vitelleschi, sede del Museo Nazionale Etrusco, al cui interno ospita i più importanti reperti della civiltà etrusca tra cui “i Cavalli Alati”. Si sale poi verso la faggeta dei monti della Tolfa per poi scendere verso il borgo di Civitella Cesi arroccato su un costone di tufo. Attraversato il paese di Monte Romano si fa ritorno a Tarquinia percorrendo antiche strade della principale Dodecapoli etrusca e costeggiando alcuni dei siti archeologici per i quali è stata dichiarata Patrimonio dell’umanità dall’Unesco. Durante il percorso sono previsti punti di ristoro strategici dove i ciclisti possono fare una pausa, rifornirsi di acqua e prodotti locali e socializzare con gli altri partecipanti.

Questo evento rappresenta un’occasione unica per scoprire luoghi affascinanti e conoscere di più sulla storia millenaria della zona. Al termine dell’evento i partecipanti possono godersi un meritato riposo nel cuore del centro storico di Tarquinia esplorando le strette stradine acciottolate, ammirando chiese e torri, visitare il Museo e la Necropoli, gustare la rinomata cucina a base di prodotti tipici locali come carciofi alla giudia, cicoria ripassata, frittelle di borragine e i funghi ferlenghi, in uno dei numerosi ristoranti tradizionali oppure godersi il tramonto verso l’Argentario.

In conclusione, “Unpaved Roads” è un evento che unisce sport, natura e cultura in un’unica esperienza indimenticabile. Se sei un appassionato di ciclismo non perdere l’opportunità di pedalare immerso nella bellezza del territorio dell’Etruria meridionale dove arte e natura si fondono. Le iscrizioni terminano l’ 11 settembre: per info dettagliate ed iscrizioni visitate: www.unpavedroads.cc

La bici gravel consente di esplorare terreni diversi dall’asfalto e poter inserire nei propri giri in bici anche sezioni di strade bianche o sterrati facili. Questo tipo di bici permette di immergersi nella natura lontano dal traffico, senza sacrificare troppo il chilometraggio che solitamente con una bici come la mountain bike è più ridotto. Rispetto ad una bici da corsa, la gravel offre la possibilità di rendere i cicloviaggi più confortevoli grazie ad una posizione in sella meno corsaiola e con una più facile guidabilità del mezzo e maggior tranquillità quando si pedala su strade dissestate che spesso si incontrano nel nostro Paese. Inoltre la maggior parte delle bici gravel consente il montaggio di borse e portapacchi, utilissimi per i nostri viaggi in bicicletta.