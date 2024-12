Vento forte su Tarquinia: annullata l’inaugurazione del Presepe vivente prevista nel pomeriggio

La prima rappresentazione del Presepe Vivente di Tarquinia, prevista per oggi, è stata rinviata a domenica 29 dicembre a causa del forte vento che sta soffiando sulla città sin da ieri: l’Associazione Presepe Vivente, in accordo con l’Amministrazione comunale, ha deciso di sospendere l’evento per garantire la sicurezza di figuranti, visitatori e operatori.

Danni alle scenografie causati dalla tramontana

Durante la notte, il vento di tramontana ha provocato gravi danni ad alcune scenografie allestite per la rievocazione. Secondo i bollettini meteo, le condizioni di forte vento sono destinate a persistere fino a sera, rendendo impossibile lo svolgimento dell’evento in sicurezza. L’organizzazione ha preferito posticipare l’inaugurazione per tutelare tutti i partecipanti e garantire una rappresentazione di qualità.

Comunicazioni ufficiali e aggiornamenti

L’Associazione Presepe Vivente si scusa per il disagio e invita il pubblico a seguire i canali ufficiali per ulteriori aggiornamenti. “Ringraziamo tutti per la comprensione e vi aspettiamo domenica 29 dicembre per l’inaugurazione”, hanno dichiarato i responsabili. L’evento, molto atteso, si conferma un appuntamento centrale per le festività natalizie a Tarquinia.