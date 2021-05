Viterbo, di nuovo attiva la ZTL del centro storico

Riceviamo dal Comune di Viterbo e pubblichiamo

Attiva da oggi, 11 maggio, la ZTL centro storico, denominata CS. Sono di nuovo attivi i tre varchi di accesso alla zona medievale cittadina, collocati in via San Lorenzo (ingresso da piazza del Plebiscito), via Chigi (all’altezza di via Sant’Antonio) e ponte di Paradosso. Sono quindi tornate in vigore le fasce orarie stabilite con apposita ordinanza lo scorso luglio.

NON sarà pertanto consentita la circolazione veicolare

– DAL LUNEDÌ AL VENERDI: dalle ore 19 alle ore 6 del giorno successivo;

– SABATO, DOMENICA E FESTIVI: dalle ore 10,30 alle ore 6 del giorno successivo.

In tali fasce orarie la ztl sarà chiusa al traffico veicolare (eccetto autorizzati).

Si ribadisce che la ztl CS ricomprende l’ambito viario delimitato da via San Lorenzo, via del Ganfione, via Chigi, via e p.zza San Lorenzo, via Cardinal La Fontaine, via Valle Cupa, via del Ginnasio e l’adiacente area pedonale del quartiere San Pellegrino. Restano invariati gli orari della zona pedonale di Corso Italia, via Roma e vie limitrofe.