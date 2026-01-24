Viterbo, Ferdinando Bastianini in concerto per la Giornata per la Vita

Domenica 1 febbraio, alle ore 17, la chiesa di Santa Maria della Verità a Viterbo, in piazza Crispi, ospiterà il concerto organistico “Inno alla Vita, Temi e Variazioni”, con ingresso gratuito. L’appuntamento è organizzato dal Movimento per la Vita – sezione di Viterbo in occasione della Giornata per la Vita ed è diventato nel tempo un evento annuale atteso dagli appassionati di musica organistica.

Alla consolle Ferdinando Bastianini e l’organo Pinchi

Protagonista del concerto sarà il Maestro Ferdinando Bastianini, organista della Cattedrale di Viterbo e docente di Improvvisazione presso il Conservatorio G. Briccialdi di Terni. Il concerto si svolgerà sul monumentale organo Pinchi del 1986, dotato di tre tastiere manuali, pedaliera e 31 registri reali, strumento di particolare rilievo per caratteristiche tecniche e timbriche.

Il programma musicale e le finalità dell’iniziativa

Il repertorio proposto comprende celebri capolavori costruiti su temi con variazioni, come l’Harmonious Blacksmith di Georg Friedrich Haendel e l’Aria alla Maniera Italiana di Johann Sebastian Bach. Il programma prevede anche momenti di improvvisazione, ambito in cui il Maestro Bastianini è riconosciuto come esperto interprete. L’obiettivo del concerto è valorizzare le diverse sfumature sonore dell’organo di Santa Maria della Verità, mettendone in luce la ricchezza timbrica attraverso la varietà dei brani e delle variazioni eseguite.