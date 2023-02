Viterbo, ieri il corteo del 10 febbraio per il Giorno del Ricordo

Riceviamo dal Comitato 10 Febbraio di Viterbo e pubblichiamo

Si è svolta ieri, 10 febbraio 2023, a Viterbo, la cerimonia in occasione del Giorno del Ricordo organizzata dall’associazione Comitato 10 Febbraio della Tuscia.

Per commemorare i martiri delle foibe e l’esodo dal confine orientale di 350mila italiani, sono scesi in piazza circa 300 persone che hanno sfidato il freddo sfilando in corteo da piazza del Teatro a piazza martiri delle foibe istriane, dove sono stati deposti dei fiori al cippo che ricorda il viterbese Carlo Celestini. Tante le bandiere tricolori, i labari delle associazioni d’Arma e gli striscioni in ricordo dei Martiri delle foibe.

Erano presenti, oltre al Presidente della Provincia Alessandro Romoli e al sindaco di Viterbo Chiara Frontini, anche gli amministratori di altri Comuni della Tuscia, tutti indossavano la fascia tricolore: Vejano, Monterosi, Castel S. Elia, Bassano in Teverina, Tessennano, Bagnoregio, Tarquinia. Tra le personalità, il Deputato Mauro Rotelli, il Vice Prefetto Aggiunto Fabio Malerba e il Commissario Capo Carlo Maria Basile.

Il presidente nazionale, Silvano Olmi, ha letto i nomi e le storie dei quindici Martiri delle foibe nati a Viterbo e provincia, frutto delle sue ricerche storiche in archivi pubblici e privati. “La tragedia delle foibe non riguardò solo gli italiani che vivevano in Istria e Dalmazia da secoli – ha detto Olmi – ma anche quegli italiani che provenivano da altre regioni italiane e si trovavano lì per lavoro: finanzieri, poliziotti, carabinieri, impiegati dello Stato.”

Il presidente della Provincia, Alessandro Romoli, ha denunciato tutti i negazionismi, di qualsiasi tipo, perché sono sinonimo di stupidità; il Sindaco Chiara Frontini ha invitato le giovani generazioni a studiare la storia nazionale, per non ripetere gli errori del passato; il Deputato Mauro Rotelli ha salutato le associazioni d’Arma e ha elogiato il Comitato 10 Febbraio per l’intensa opera di ricerca storica e di informazione su foibe ed esodo.