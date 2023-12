Viterbo, la FISA premia i bagnini e istruttori distintisi in mare nel corso della stagione estiva

Riceviamo dalla FISA di Viterbo e pubblichiamo

Premiati i Lifeguard della Federazione Italiana Salvamento Acquatico che quest’estate si sono distinti in operazioni di salvataggio. Hanno sorvegliato la costa mentre i bagnanti si godevano il sole e il mare, ma nel momento del bisogno erano presenti e hanno scongiurato che alcune emergenze si tramutassero in tragedie. “Il pronto intervento è fondamentale quando sono in gioco le vite delle persone e soprattutto la prevenzione, con consigli e azioni servono a scongiurare rischi inutili” ha voluto sottolineare il Delegato della FISA di Viterbo il prof. Gianfranco Proietti da anni esperto del settore Salvamento e Nuoto.

Ma ecco i bagnini premiati. Si tratta di Tiziano Bendotti, Venere Buzi, Iacopo Censi, Giacomo Borghetto e dell’Istruttore di Salvamento Gino Stella. È grazie al loro lavoro che le nostre spiagge sono più sicure e per questo che si è voluto organizzare grazie al Vice Presidente del Comitato Scientifico della prestigiosa Accademia Bonificiana prof. Alfredo Borghetti i premi per questi giovani che si sono distinti per la salvaguardia della vita umana con una cerimonia alla quale hanno partecipato i più alti rappresentanti delle Istituzioni Civili e Religiose nella prestigiosa cornice della Sala della Regione Palazzo Comunale di Anagni presenziato dal Presidente dell’Accademia Gr.Uff. Prof. Sante De Angelis il quale ha consegnato personalmente l’Encomio ai ragazzi e ragazze per i loro interventi di salvataggio.

Grazie all’impegno della Federazione Italiana Salvamento Acquatico al suo Presidente Perrotta Raffaele e a tutti i suoi Maestri ed Istruttori nella formazione di Assistenti bagnanti quest’estate, nel periodo di maggiore frequentazione delle spiagge, erano attivi ben 65 assistenti bagnanti della FISA nelle postazioni di salvataggio con torrette attrezzate, misure di sicurezza e con il supporto della Capitaneria di Porto di Civitavecchia (RM), hanno permesso di operare al meglio nel garantire un servizio essenziale e rendere l’estate più sicura. Con questi premi la FISA di Viterbo ricorda che sono aperte le iscrizioni ai prossimi corsi di salvataggio e formazione per Istruttori di nuoto.