Viterbo, nuovo appuntamento il 2 marzo con il corso formativo a cura del prof. Chiovelli

Riceviamo e pubblichiamo

Si terrà il 2 marzo a Viterbo nella Sala Confguide Lazio Nord di Via Monte San Valentino 2, il nuovo corso formativo organizzato da Confguide. “Citando il titolo di un noto scritto del famoso medievista Jacques Le Goff, verranno analizzati gli sviluppi che nel corso del Medioevo hanno visto la razionalizzazione e modernizzazione del cantiere edilizio e come anch’esso abbia contribuito a formare quell’Europa urbana in cui le istituzioni, il commercio e la cultura subirono un grandioso e produttivo rinnovamento e si avvicinarono sempre più all’Europa moderna.- riferisce il prof. Renzo Chiovelli – La cristianità subì un mutamento, si assistette a una “discesa dei valori del cielo in terra”, alcuni aspetti della vita terrena, quali il progresso tecnico e quello intellettuale, non vennero più considerati peccati, ma una possibile realizzazione della gioia celeste sulla Terra. Nacque un nuovo tipo ideale di uomo che si preparò a vivere un successo pienamente terreno mantenendo, al contempo, un valore salvifico”. Il corso sarà gratuito per chi iscritto a Conguide ed in regola con la quota associativa . Prenotazioni e info 0761 1521636 o confguidelazionord@gmail.com