Vitorchiano confermato “Comune Riciclone”: 77,3% di raccolta differenziata nel 2024

Legambiente Lazio ha rinnovato al Comune di Vitorchiano il titolo di “Comune Riciclone” per l’anno 2024, a fronte di una percentuale di raccolta differenziata pari al 77,3%. Un risultato che colloca Vitorchiano tra i comuni più virtuosi della Tuscia, con un dato superiore di circa dieci punti percentuali rispetto alla media provinciale e in linea con i migliori risultati a livello regionale.

Il riconoscimento è stato consegnato nel corso della cerimonia organizzata da Legambiente Lazio, svoltasi a Viterbo nelle sale del Palazzo dei Priori, insieme agli altri comuni delle province di Viterbo e Rieti che hanno raggiunto gli standard previsti.

Il ringraziamento dell’amministrazione comunale

«Questo ulteriore traguardo è dimostrazione che la tutela del territorio è una sensibilità nelle corde di tutti e che la stessa passa anche attraverso i piccoli gesti quotidiani e strumenti come la raccolta differenziata e il riciclo dei rifiuti», commenta l’amministrazione comunale, che esprime un ringraziamento particolare ai cittadini di Vitorchiano per l’impegno costante nel differenziare correttamente i materiali nelle proprie abitazioni, modificando nel tempo abitudini consolidate.

Un ringraziamento viene rivolto anche al personale comunale coinvolto nel servizio, dai responsabili Emilio Basili e Pierangelo Arcangeli ai rispettivi collaboratori e staff, a tutti i dipendenti dell’ente e agli operatori della cooperativa che si occupano della pulizia e del decoro urbano, oltre al personale dell’Ekorec, affidataria del servizio di raccolta porta a porta.

Benefici ambientali ed economici della raccolta differenziata

Dal Comune ricordano infine come i risultati ottenuti non abbiano solo un valore ambientale, legato alla tutela del territorio e al rispetto delle regole, ma producano anche effetti positivi sul piano economico. L’elevata percentuale di raccolta differenziata ha infatti consentito, e continuerà a consentire, di contenere gli impatti dei continui aumenti dei costi di conferimento in discarica, in particolare per la frazione di rifiuto secco e indifferenziato. Un elemento che rafforza ulteriormente l’importanza di un sistema di gestione dei rifiuti improntato alla responsabilità condivisa tra istituzioni e cittadini.