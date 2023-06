Vitorchiano, deliberato il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Alberto Canuzzi

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Nella seduta del consiglio comunale di Vitorchiano del 30 maggio 2023, moderata dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Santini, il sindaco Ruggero Grassotti ha annunciato che la Regione Lazio ha finanziato la rete di imprese AIR con 100.000 euro. Tra le opere previste, la realizzazione dell’illuminazione artistica della Rupe ovest, come peraltro suggerito dal club I Borghi più belli d’Italia di cui Vitorchiano fa parte da alcuni anni.

Rinviata invece di alcuni giorni la discussione del primo punto all’ordine del giorno: il recepimento e l’esame delle osservazioni arrivate in merito al progetto di variante urbanistica per la realizzazione del nuovo polo per l’infanzia in località Pallone, finanziato in seno al PNRR. Un nuovo consiglio comunale sarà riconvocato in tempi brevissimi e la delibera sarà di nuovo discussa presumibilmente il prossimo 5 giugno.

“La decisione di sospendere e rinviare la discussione – spiega la maggioranza consiliare – è stata necessaria in seguito alla dichiarazione di un consigliere circa la modalità e tempistica di consegna di un allegato alla delibera, sulla quale la segretaria comunale effettuerà un dovuto approfondimento. Tutto questo in considerazione della necessità conferire all’atto la completa e perfetta conformità formale, a tutela di un’opera strategica per il nostro territorio e del suo iter amministrativo”.

È stata infine illustrata e approvata la delibera per il conferimento della cittadinanza onoraria a Don Alberto Canuzzi, che tanto ha dato a Vitorchiano e a tutta la Tuscia. Una delibera illustrata dal primo cittadino e approvata all’unanimità.