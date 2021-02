Vitorchiano, illuminazione: al via i lavori di efficientamento energetico

Riceviamo e pubblichiamo

Al via a Vitorchiano i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della pubblica illuminazione. A partire dal 17 febbraio 2021 e per alcuni giorni saranno temporaneamente istituiti alcuni sensi unici e divieti di sosta, per consentire lo svolgimento degli interventi, quindi si invitano i cittadini a fare attenzione alla segnaletica.

Per quanto riguarda l’efficientamento energetico, il primo step interessa l’intera Piazza Umberto I, Via Manzoni e il primo tratto di Via Teverina. La durata prevista è, salvo imprevisti, di due-tre giorni. In particolare, sulla piazza vigeranno alcuni provvisori divieti di sosta, mentre su Via Manzoni un senso unico alternato nel tratto da Via Nunziatella al Conventino e un altro a scendere tra la stazione dei Carabinieri e Piazza Umberto I. Le attività di questa fase prevedono principalmente l’installazione di corpi illuminanti a basso consumo con tecnologia Led. Tali lavori fanno seguito alla realizzazione dell’impianto di illuminazione notturna nel primo tratto asfaltato di Via La Nova, che ne era ancora sprovvisto, per la cui attivazione il Comune è soltanto in attesa della posa in opera del contatore da parte del gestore di rete elettrica.

“Il fine di questi interventi – ricorda l’assessore ai lavori pubblici Federico Cruciani – è illuminare meglio consumando meno energia. Come anticipato poche settimane fa, questo primo step di lavori è possibile grazie al decreto Crescita del Governo, con cui abbiamo ottenuto un finanziamento specifico di 70mila euro. Si tratta di azioni che ci permettono di rinnovare, con la tecnologia Led, anche i corpi illuminanti artistici al di fuori delle mura castellane (Piazza Umberto I e Via Manzoni) rendendo più luminosi, fruibili e sicuri ulteriori tratti di strade comunali”.

A questo primo step ne seguirà poi un secondo, molto più corposo, per ulteriori 400 punti luce. “Stiamo parlando di interventi – aggiunge il sindaco Ruggero Grassotti – che, oltre a dare maggior visibilità, aumentando la sicurezza stradale nelle ore notturne, rappresentano un altro tassello del più ampio progetto del Comune volto a una maggiore sostenibilità ambientale del proprio patrimonio, come dimostrano anche i cospicui interventi, tra caldaie, pannelli fotovoltaici, nuovi infissi e cappotto termico, eseguiti negli immobili scolastici. Tutti lavori che si tradurranno anche in risparmi in bolletta con risorse che, in futuro, potranno essere liberate e utilizzate per altre finalità”.