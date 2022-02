Vitorchiano, potenziata la raccolta degli abiti usati

Riceviamo e pubblichiamo

Installati a Vitorchiano sette nuovi raccoglitori stradali per gli abiti usati, di cui due, grazie a differenti altezza e dimensione, sono idonei anche per essere utilizzati da persone a ridotta mobilità. Questi nuovi contenitori hanno sostituito i quattro preesistenti, ampliando e potenziando il servizio.

L’azione rientra nel nuovo contratto di servizio relativo alla raccolta dei rifiuti urbani, operativo dal 1º gennaio 2022, con il quale sono state migliorate, potenziate e ottimizzate varie attività con il fine di rendere più efficienti, nel loro complesso, raccolta e smaltimento dei rifiuti. Tra queste, la raccolta degli abiti usati rappresenta, in termini di peso e volume, una componente importante dei rifiuti che va differenziata, sia per gli evidenti riflessi di carattere ambientale che ne derivano, sia per i correlati risparmi economici, dal momento che in tal modo è possibile ridurre ulteriormente la quantità di rifiuto secco e indifferenziato da smaltire in discarica.

L’amministrazione invita quindi tutti i cittadini residenti a usufruire sempre di più del servizio nel rispetto delle regole, conferendo gli abiti usati in questi appositi contenitori ed evitando di gettarli dannosamente all’interno della frazione secco e indifferenziato.