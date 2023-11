Vitorchiano, proclamati i vincitori dell’Instagram Photo Contest 2023

Riceviamo dal Comune di Vitorchiano e pubblichiamo

Sono stati proclamati a Vitorchiano i vincitori del settimo Instagram Photo Contest “La vita nel borgo”, svoltosi dal 23 giugno al 23 settembre 2023 con il coinvolgimento di visitatori e residenti. Scopo dell’iniziativa è la promozione e la valorizzazione del paese e del territorio, la sensibilizzazione verso i temi ambientali e lo stimolo al senso di appartenenza alla comunità locale attraverso la fotografia e i social media. La commissione giudicante, composta da Gabriele Rigon, Carlo Cruciani e Federica Costantino, ha decretato le foto vincitrici: al primo posto Antonella Siragusa, al secondo Massimo Scorsini e al terzo Rodolfo Membrino. Premiata l’originalità dei loro scatti, attraverso cui hanno saputo cogliere spontanei e autentici aspetti della vita quotidiana che trascorre nel “borgo sospeso” della Tuscia.

Il contest

Il contest è stato divulgato sul profilo Instagram e sulla pagina Facebook Visit Vitorchiano con l’hashtag #lavitanelborgo23, sul sito istituzionale del Comune di Vitorchiano e sull’app mobile My Vitorchiano (scaricabile gratuitamente sia su Apple iOS sia su Android tramite i rispettivi store) dove è stato creato un banner dedicato per consultare il regolamento del concorso. L’edizione 2023 dell’Instagram Photo Contest si è svolta nella stagione estiva, periodo di maggior affluenza di visitatori. La premiazione è prevista a dicembre, all’interno del ricco programma di eventi organizzati in occasione delle festività natalizie. Le foto migliori andranno inoltre a corredare, come nelle edizioni precedenti, il calendario 2024 della raccolta differenziata distribuito gratuitamente a tutti i residenti.

“Importante promuovere il turismo lento”

“In una fase in cui è importante promuovere un turismo lento – afferma Alessandro Vagnoni, consigliere delegato a turismo, innovazione e comunicazione – abbiamo voluto spingere le persone a visitare e fotografare la vita nel nostro borgo, sia per gli abitanti sia per chi lo ha scelto come meta per le vacanze estive o scoperto durante un weekend fuori porta. Vitorchiano è un luogo non solo da visitare e scoprire, ma soprattutto da vivere. L’idea del contest è nata sette anni fa per coinvolgere cittadini e turisti, rendendoli protagonisti attraverso la condivisione dei loro scatti ‘vivi’ attraverso i social”.

“I borghi rappresentano unicità italiane dove le tradizioni sono ancora forti e dove la vita scorre lenta nella bellezza dell’autenticità e della sostenibilità ambientale – aggiunge Marco Salimbeni, consigliere delegato ad ambiente, politiche giovanili e associazioni – Tra i vari scatti, i partecipanti hanno immortalato momenti di iniziative promosse dalle operose associazioni locali che rendono Vitorchiano un luogo dinamico, inclusivo e accogliente, confermandosi come attori fondamentali per la nostra comunità”.

“Nelle foto lo spirito della vita di Vitorchiano”

Il sindaco Ruggero Grassotti conclude: “Complimenti ai vincitori e a tutti i partecipanti al contest. Con le loro foto hanno saputo esprimere lo spirito che caratterizza la vita di Vitorchiano. L’intento di questa amministrazione è di continuare a promuovere il paese e il legame di comunità che lo contraddistingue. Il contest è diventato un’occasione e un appuntamento fisso per scoprirlo e farlo conoscere anche attraverso i social, potenti strumenti di condivisione e validi attrattori turistici”.