Volley, Alessandro Sorgente nuovo capitano della Maury’s Com Cavi Tuscania￼

Riceviamo e pubblichiamo

Sarà Alessandro Sorgente, classe ’93, a guidare dal campo la Maury’s Com Cavi Tuscania versione 2022/2023. Reduce da un’esaltante stagione in Superlega con Sora e da altre due in A2 rispettivamente con Santa Croce e Siena l’esperto libero viterbese si troverà, per la prima volta in carriera, visto che fino solo dalla passata stagione è possibile nel suo ruolo fare il capitano, a gestire una squadra che, ancora una volta, parte con i favori del pronostico. In questo aiutato da un altrettanto esperto compagno di squadra, Roberto Festi, scelto come vice.

“Per me è una grande responsabilità e un onore – commenta il nuovo capitano bianco azzurro. Sono contento di prendere in mano questa responsabilità perché la vedo come una specie di ciliegina sulla torta per quanto riguarda la mia carriera iniziata proprio a Tuscania che è stato il primo posto dove sono venuto a giocare da giovane in campionati relativamente importanti. Vi torno adesso che sono nel pieno della maturità e quindi con maggiore esperienza. Una responsabilità che sono pronto a portare avanti sia per quanto riguarda la squadra che è sì molto giovane ma con grandi potenzialità, sia per quanto riguarda la società. Sono contento di condividere questa responsabilità con Roberto Festi un ragazzo con cui ha giocato già diversi anni, che ha la mia stessa esperienza e che conosce molto bene la società”.

Come procede la preparazione?

“Diciamo che è stato un avvio di preparazione molto buono dove abbiamo messo le basi a livello fisico per disputare un campionato che sarà molto lungo e molto competitivo. Ripeto la squadra è molto giovane ma con alcuni elementi che hanno già una buona esperienza e quindi abbiamo molti margini di miglioramento per cui mi aspetto un grande passo avanti nell’arco della stagione”.

Domani pomeriggio il Tuscania ospita al Palazzetto dell’Olivo il Sabaudia (fischio di inizio alle ore 18) in quella che è una sorta di anticipo del campionato.

“Sarà un test importante perché vedremo per quanto ci riguarda a che punto stiamo anche se entrambe le formazioni non saranno al gran completo appunto per i classici problemi legati alla preparazione. E’ importante perché Sabaudia sarà la squadra che affronteremo alla prima giornata ed entrambe le formazioni si studieranno per l’inizio del campionato”.