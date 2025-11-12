Volley, il Montalto vince 3-0 il derby Tarquinia: secondo successo consecutivo per le ragazze di Pastore

Domenica al Palazzetto dello Sport di Tarquinia si è disputato il derby tra ASD Pallavolo Tarquinia e ASD Montalto Volley, valido per il campionato femminile. Le ospiti si sono imposte con un netto 3-0, chiudendo i parziali sul 25-20, 25-20 e 25-13. Gara sempre in salita per la formazione tarquiniese, che ha faticato a contenere l’esperienza e la forza offensiva del Montalto, particolarmente efficace in fase d’attacco.

Montalto ancora imbattuto, Tarquinia cerca riscatto

Con questa vittoria, la squadra di mister Pastore centra il secondo successo consecutivo nelle prime due giornate di campionato, confermandosi tra le formazioni più solide del girone. Nonostante il risultato positivo, l’allenatore ha evidenziato come ci sia ancora margine di crescita: “Non siamo ancora fluidi nel gioco e manca precisione su alcuni fondamentali – ha commentato Pastore –. Di buono ci sono i risultati e il fatto che possiamo ancora migliorare”.

Tarquinia punta a ripartire nel prossimo turno

Per la Pallavolo Tarquinia, la sconfitta rappresenta un passaggio difficile ma utile per crescere contro una squadra più esperta. Le ragazze cercheranno il riscatto già nella prossima gara di campionato, con l’obiettivo di ritrovare ritmo e fiducia nel proprio gioco.