Volley Serie B, Tuscania travolge Grosseto 3-0: tredicesima vittoria consecutiva per la capolista

Prosegue la marcia della Maury’s Com Cavi Tuscania che, al Palazzetto dell’Olivo, supera con un secco 3-0 l’Invicta SolCaffè Grosseto nella prima giornata di ritorno del girone E di Serie B maschile. Per i ragazzi di Perez Moreno si tratta della tredicesima vittoria consecutiva, maturata in poco più di un’ora di gioco.

Grazie ai tre punti conquistati, Tuscania mantiene invariato il vantaggio di cinque lunghezze sull’Ecosantagata Civita Castellana, che nello stesso turno ha superato in casa ToscanaGarden Arno con identico punteggio.

Buzzelli top scorer, Ottaviani MVP del match

Al fischio d’inizio degli arbitri Giulia Concilio e Sara Campanella, Tuscania si presenta in campo con Marrazzo in regia e capitan Buzzelli opposto, Borzacconi e Ottaviani in banda, Festi e Simoni centrali, Pieri libero. Grosseto risponde con Cordano palleggiatore, Pellegrino opposto, Lazzaretti e Alessandrini schiacciatori, Ielasi e De Matteis al centro, Spignese libero.

Nel primo set i padroni di casa partono forte (6-1), subiscono il rientro degli ospiti fino al 14 pari, poi allungano grazie a un muro particolarmente efficace e chiudono 25-19, con due ace consecutivi di Simoni. Nel secondo parziale Tuscania accelera subito (9-4) e non si volta più indietro: il muro di Ottaviani e gli attacchi di Buzzelli spianano la strada al 25-14.

Più equilibrato l’avvio del terzo set, con punto a punto fino all’11 pari. Poi Buzzelli e Simoni firmano il break decisivo (17-13). Grosseto prova a reagire, ma Tuscania gestisce il vantaggio fino al 25-17 finale. Capitan Buzzelli chiude da top scorer con 22 punti, mentre Ottaviani viene premiato MVP dell’incontro.

Sabato prossimo trasferta a Massa Carrara

Con questo successo la Maury’s Com Cavi Tuscania consolida la vetta della classifica e guarda già al prossimo impegno: sabato 14 febbraio è in programma la trasferta sul campo di Massa Carrara, altro banco di prova importante nella corsa promozione.

Tabellino

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA – INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO 3/0

(25/19, 25/17, 25/17)

Durata: ’27, ’24, ’26

Arbitri: Giulia Concilio e Sara Campanella

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 22, Simoni 8, Festi 11, Fusco, Ottaviani 5, Stoleru, Fantauzzo, Borzacconi 6, Marrazzo 10, Rizzi (L), Pieri, Galano, Quadraroli (L). All. Victor Perez Moreno. Ass. Francesco Barbanti

INVICTA VOLLEYBALL GROSSETO: Lazzeretti 5, De Matteis 6, Gigi (L2), Terrosi, Pellegrino 8, Alessandrini (cap) 9, Cordano 1, Spignese (L1), Rossi, Lorenzini, Ielasi 7, Vannucci, Corridori, Ferrari, Barbini, Benedettelli. All. Fabrizio Rolando, Ass. Sonia Feltri

MVP: Lorenzo Ottaviani premiato dal presidente del Tuscania Volley Massimo Pieri