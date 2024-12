Weekend con doppio spettacolo al Teatro Boni di Acquapendente

Il Teatro Boni di Acquapendente propone un doppio appuntamento per il fine settimana, con eventi pensati per celebrare la cultura e avvicinarsi alle festività natalizie. Sabato 14 dicembre, alle ore 17.30, sarà in scena Non è mai troppo Manzi. Storia di un’Italia e di un Maestro che le insegnò a imparare, spettacolo ideato dalla Consulta per il Sociale di Pitigliano per il centenario dalla nascita di Alberto Manzi. Sul palco Silvia Mobili, giornalista di Radio Capital, ed Emilio Celata, attore legato alla scena teatrale di Acquapendente.

Teatro per famiglie e storie di un nonno speciale

Domenica 15 dicembre, sempre alle 17.30, il Teatro Boni accoglierà un pubblico di grandi e piccoli con Florindo Ceccaroli. Un nonno da cortile, interpretato da Alex Gabellini: uno spettacolo che unisce narrazione, pupazzi e giocoleria, offrendo storie semplici e genuine legate alla natura e alla quotidianità.

Capodanno al Boni e informazioni utili

Continua intanto la vendita dei biglietti per il 31 dicembre, una serata speciale con cena e lo spettacolo comico Lucchettino Classic del duo Lucchettino: a mezzanotte, brindisi augurale con spumante, dolci e frutta. La stagione 2024-2025, dal titolo Il teatro è l’essenza dell’essere umano, è realizzata con il sostegno del Comune di Acquapendente e della Regione Lazio. Per biglietti e informazioni: www.teatroboni.it, telefono 0763 733 174 o WhatsApp al numero 334 161 55 04. I biglietti sono acquistabili anche su Vivaticket.