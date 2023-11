Wine Experience: venerdì 24 novembre da Castra un percorso a ingresso libero per scoprire l’eccellenza del vino italiano

Una esclusiva Wine Experience, un vero e proprio viaggio tra i profumi e la bellezza della viticultura italiana: serata speciale, quella di venerdì 24 novembre, presso lo Showroom Castra in via Vincenzo Ferri, alla zona commerciale di Tarquinia.

Dalle 16 e 30, negli splendidi spazi dello Showroom, prende il via infatti una serata dedicata all’eccellenza del vino italiano: una chicca, peraltro a ingresso libero, per gli appassionati o per chi, curioso, intende avvicinarsi al mondo dell’enogastronomia. Un percorso sensoriale pensato e creato in collaborazione con l’Enoteca Margrè di Civitavecchia e l’opportunità di assaggiare vini di spessore in un ambiente accogliente.