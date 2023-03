WWF e Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma insieme per valorizzare il ruolo del consorzio

Riceviamo da ANBI Lazio e pubblichiamo

Saranno cinque le giornate didattiche organizzate dal WWF del Litorale Laziale che ha chiesto ed ottenuto la collaborazione del Consorzio di Bonifica Litorale Nord di Roma. Presso lo storico impianto idrovoro di Ostia sono in programma gli appuntamenti che mirano a far comprendere il ruolo di salvaguardia idrogeologica ed il valore della attività per la tutela ambientale e naturalistica che il Consorzio garantisce sul territorio. Le classi elementari e medie inferiori interessate da questa didattica “interattiva” avranno modo di osservare, attraverso la guida di un esperto idrovorista e insieme ai tecnici e ai giovani ingegneri idraulici della struttura, il funzionamento di un impianto di prosciugamento in tutte le sue fasi. In modo particolare verranno spiegate con esempi semplici le funzioni di salvaguardia del territorio e le attività poste in essere per l’ irrigazione svolte dal CBLN attraverso una complessa rete di canali, condotte ed impianti.

“I bambini e gli adolescenti saranno gli adulti del futuro, dare consapevolezza dell’importanza della salvaguardia idraulica di un territorio come quello di Ostia, Fiumicino, con zone altamente depresse rispetto il livello del mare, e della lotta alla crisi climatica e idrica che sempre più intensamente sta colpendo l’area mediterranea, è un compito che svolgiamo con grande impegno – ha dichiarato Niccolò Sacchetti, Presidente del CBLN, che ha aggiunto come – Gli sguardi stupiti e il sano interesse manifestato dalle scolaresche durante le visite nei nostri impianti di bonifica, alcuni risalenti a fine ‘800, come nel caso dell’impianto consortile di Ostia, sono la conferma che “la bonifica” non è anacronistica e austera, come percepito da una parte della cittadinanza, ma è una parte attiva e fondamentale per il territorio. Siamo continuamente in prima linea con nuove progettualità, lavori e soluzioni all’avanguardia affinché l’infrastruttura consortile risponda al meglio alle sfide presenti e future che i cambiamenti climatici e antropici ci imporranno di affrontare, anche per questo abbiamo accettato di buon grado di collaborare con il WWF del Litorale Laziale che ringraziamo per aver voluto coinvolgere la nostra struttura”.