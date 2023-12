3 tipi di puzzle da fare in compagnia

Foto di Dmitry Demidov: https://www.pexels.com/it-it/foto/pezzi-del-puzzle-marrone-3852577/

Il puzzle è un passatempo che non passerà mai di moda e che continua ad appassionare sia grandi che piccini. Questo grazie non solo allo stimolo che si crea nel risolvere il rompicapo e ricostruire l’immagine mettendo ogni pezzo al posto giusto, ma anche perché il puzzle è un bellissimo gioco da poter fare in compagnia. Esistono molti tipi di puzzle, da quelli con dimensioni più piccole a quelli più grandi da appendere alle pareti come quadri. Nell’ultimo periodo è molto gettonata l’usanza di regalare un foto puzzle personalizzato ai propri cari in occasioni speciali, da poter completare insieme e appenderlo come foto ricordo. Se sei un appassionato di puzzle o stai cercando uno spunto per fare un regalo, continua a leggere per scoprire quante tipologie di questo prodotto troviamo sul mercato.

Puzzle in 2D

Sono i puzzle classici, dove lo scopo è ricomporre un’immagine unendo i diversi pezzi su di un ripiano orizzontale. Sono i puzzle che vanno più di moda, specialmente quelli personalizzabili. Se anche tu vuoi creare un ricordo speciale, crea il tuo foto puzzle personalizzato in modo semplice e divertiti a comporlo con la tua famiglia o con la tua dolce metà, oppure organizza una sorpresa da regalare a qualcuno di speciale.

Nei puzzle in 2D, la grandezza dei pezzi e il loro numero indicano la loro difficoltà. Per i bambini la grandezza è maggiore, oppure hanno un numero di pezzi solitamente fino a 100; per i ragazzi ci sono puzzle fino a 1500 pezzi, mentre salendo di numero si entra nella fascia dei puzzle più complessi, con 2000, 3000, 4000 o 5000 pezzi. Ovviamente esistono puzzle con un numero di pezzi ancora maggiore, realizzati solitamente con l’idea di appenderli alle pareti. Oggi è possibile personalizzare sia puzzle per bambini che per adulti, creando un gioco divertente e in grado di lasciare un ricordo ben preciso da regalare in qualsiasi occasione, dal Natale ai compleanni o altre ricorrenze speciali.

Puzzle in 3D

Distinguendosi fortemente dai puzzle in 2D, quelli in 3D sono di ultima generazione e si caratterizzano per il semplice fatto che si sviluppano anche in altezza. Il risultato di questi puzzle sono dei soggetti tridimensionali che possono diventare degli ottimi oggetti da arredamento. I puzzle in 2D vengono costruiti stampando i pezzi in cartone, mentre i puzzle in 3D si possono trovare sia in cartone che in plastica e possono essere anche ricurvi per potersi incastrare nel miglior modo.

Puzzle in 4D

Questo tipo si identifica per forma e costruzione ai puzzle in 3D, ma oltre a essere costruiti in modo tridimensionale, i puzzle in 4 dimensioni vengono sviluppati seguendo una precisa linea temporale. Spesso vengono progettati per costruire una città in diversi momenti della sua storia, dove il puzzle viene realizzato su diversi piani ben ordinati. Lo stesso vale per i puzzle in 4D che seguono un filone narrativo di un fumetto o di una serie tv. Sono particolari perché possono essere usati anche a scopo educativo, esponendo le varie fasi evolutive di una città o di una cultura.