Tolfa celebra il 56° Torneo Regionale dei Butteri: domenica 2 agosto in gara 17 squadre da tutto il Lazio

Dopo il successo del 36° Torneo Rionale dei Butteri, Tolfa si prepara a vivere un nuovo appuntamento con una delle manifestazioni equestri più rappresentative del Lazio. Domenica 2 agosto, dalle 16.30, il Polo Fieristico “La Nocchia” ospiterà il 56° Torneo Regionale dei Butteri, evento che richiama ogni anno cavalieri, amazzoni e appassionati provenienti da tutta la regione.

Una tradizione che affonda le proprie radici nel 1968 e che contribuisce a rafforzare il legame tra Tolfa e il mondo del cavallo, tanto da aver portato la cittadina a ottenere nel 2021 il riconoscimento di “Città del Cavallo”.

Diciassette squadre in gara e tre generazioni di butteri

Saranno 17 le squadre al via della competizione, con rappresentanti provenienti da Tolfa, Allumiere, Tarquinia, Soriano nel Cimino, Bracciano, Vejano, Canale Monterano, Canino, Vetralla, Marta, Civitavecchia, Anguillara Sabazia, Viterbo e Grotte Santo Stefano.

In campo si confronteranno butteri appartenenti a tre diverse generazioni, dal cavaliere più esperto, classe 1961, al più giovane, nato nel 2010, che gareggerà con le protezioni previste dal regolamento.

Tra le squadre in gara ci sarà anche Tarquinia, composta da Andrea Serafini in sella a Barak, Cristian Flammini su Bandito e Aldo Di Giacinti su Aurelio.

Tre prove per conquistare la Bandiera

La competizione si articolerà nelle tradizionali tre prove tecniche:

Gioco dell’Anello , che mette alla prova precisione, velocità e coordinazione della squadra;

, che mette alla prova precisione, velocità e coordinazione della squadra; Gioco del Cappello , prova a staffetta in cui i cavalieri devono recuperare e riposizionare il tradizionale cappello da buttero;

, prova a staffetta in cui i cavalieri devono recuperare e riposizionare il tradizionale cappello da buttero; Gioco del Vitello, riservato alle migliori dieci squadre classificate dopo le prime due prove, durante il quale viene valutata la tecnica di conduzione del bestiame nel pieno rispetto del benessere animale, sotto la supervisione dei veterinari.

La squadra vincitrice conquisterà la tradizionale Bandiera, simbolo del Torneo dei Butteri, realizzata quest’anno dall’artista Daniela Salvatori sul tema dedicato agli 800 anni dalla morte di San Francesco d’Assisi e alla Chiesa dei Cappuccini di Tolfa.

Una tradizione che racconta l’identità di Tolfa

Per la presidente della Pro Loco Giuseppina Esposito, il successo del Torneo è il risultato del lavoro condiviso tra istituzioni, rioni e volontari, capaci di trasformare la manifestazione in un momento di promozione del territorio e della cultura equestre.

Accanto alla competizione non mancheranno gli stand gastronomici, la lotteria del Torneo e un’organizzazione che coinvolgerà Croce Rossa, Protezione Civile, forze dell’ordine, veterinari e cronometristi, a garanzia dello svolgimento della manifestazione.

Il Torneo dei Butteri rappresenta oggi uno dei simboli più forti della tradizione tolfetana, capace di valorizzare il patrimonio storico, naturalistico e artigianale dei Monti della Tolfa e di richiamare ogni anno migliaia di spettatori, confermandosi tra gli eventi equestri più prestigiosi del Centro Italia.