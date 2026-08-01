Strade rurali, FdI: «Dalla Regione Lazio un’opportunità concreta. L’Amministrazione Sposetti non sprechi anche questa occasione»

Riceviamo da Fratelli d’Italia – Circolo di Tarquinia e pubblichiamo

Il Circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia accoglie con favore il nuovo avviso promosso dalla Regione Lazio, attraverso l’Assessorato al Bilancio, Programmazione economica, Agricoltura e Sovranità alimentare e ARSIAL, che mette a disposizione 1,8 milioni di euro per la manutenzione ordinaria della viabilità rurale.

Si tratta di una misura importante che consentirà agli enti beneficiari di ottenere contributi fino a 25.000 euro per intervento, destinati a migliorare la sicurezza e la percorribilità delle strade rurali, infrastrutture essenziali per le aziende agricole e per tutti coloro che vivono e lavorano nelle campagne.

Tarquinia, con il suo vasto territorio agricolo, non può permettersi di restare a guardare. Le nostre campagne necessitano di interventi concreti e questa rappresenta un’occasione da cogliere senza esitazioni.

Per questo rivolgiamo un appello all’Amministrazione guidata dal sindaco Sposetti: si attivi immediatamente per predisporre tutta la documentazione necessaria e presentare la domanda nei tempi previsti.

È evidente purtroppo come l’Amministrazione Sposetti non abbia dato prova della necessaria capacità di intercettare le giuste opportunità di finanziamento disponibili per il territorio; troppe occasioni sono già andate perdute e Tarquinia non può permettersi che ciò accada ancora.

Sarebbe grave vedere sfumare anche questa possibilità, mentre la Regione Lazio continua a mettere a disposizione strumenti concreti a sostegno degli enti locali e del comparto agricolo. Chi amministra ha il dovere di cogliere ogni opportunità utile a migliorare il territorio, senza lasciare che inefficienze o ritardi privino la comunità di risorse preziose.

Ancora una volta la Regione Lazio, grazie all’impegno dell’assessore regionale all’Agricoltura Giancarlo Righini e dei consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Zelli, dimostra con i fatti la propria vicinanza al mondo agricolo, investendo nella sicurezza, nell’accessibilità e nello sviluppo delle aree rurali.

Il Circolo di Fratelli d’Italia Tarquinia vigilerà affinché questa opportunità non venga sprecata. Gli agricoltori e tutti i cittadini meritano un’Amministrazione capace di trasformare i bandi in opere e i finanziamenti in risultati concreti per il territorio.