Red Star Game 2026: il Memorial Matteo Meneghetti cambia volto e diventa una grande festa del basket

Il Memorial Matteo Meneghetti cambia veste ma conserva intatto il suo spirito. Domenica 2 agosto, a partire dalle 19.30, l’appuntamento dedicato al ricordo di Matteo, grande appassionato di basket e ragazzo che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto, si trasferisce all’Arena Cardarelli di Tarquinia, nel campo del Bucone, ormai diventato il punto di riferimento estivo della pallacanestro cittadina.
Per l’edizione 2026 gli organizzatori hanno scelto una formula completamente nuova: non più un torneo articolato su più giornate, ma una serata ispirata all’NBA All Star Game, pensata per riunire generazioni diverse di cestisti in un unico grande evento all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.
Oltre sessanta protagonisti in campo
Saranno circa sessanta tra giocatori ed ex giocatori a scendere sul parquet, dagli under ai senior, passando per chi ancora oggi è protagonista sui campi e chi, invece, ha semplicemente deciso di rimettere le scarpe da basket per una sera.
Tutti saranno divisi nelle due formazioni, Red Mamba e Blue Thunder, che si sfideranno in una gara spettacolare con rotazioni continue e una formula pensata per valorizzare tutti i partecipanti.
A guidare le due squadre saranno i coach Massella e Agostini, mentre ad arbitrare l’incontro sarà Marco Pedace. La telecronaca sarà affidata ad Alfredo Cea, voce ben conosciuta dagli appassionati della pallacanestro locale.
Basket, amicizia e voglia di stare insieme
La serata inizierà alle 19.30 con il Rookie Game, dedicato ai più giovani.
A seguire spazio al Red Star Game, cuore della manifestazione, mentre nel corso della serata saranno organizzate anche le Sfide Fulmine, riservate ai bambini, e il 3 Point Contest, aperto ai giocatori più grandi.
Accanto al basket non mancherà il momento conviviale: saranno infatti disponibili panini, birra e punti ristoro, per trasformare l’evento in una vera festa aperta a tutta la città.
Più che una semplice partita, il Memorial Matteo Meneghetti vuole continuare a rappresentare ciò che Matteo era per amici e compagni: un’occasione per ritrovarsi, condividere una passione e trascorrere insieme una serata di sport.
Red Mamba
- Dario Del Monte
- Filippo Cimò
- Emanuele Luciani
- Gabriele Bellini
- Alessio Galanti
- Leonardo Brizi
- Matteo Bordi
- Valerio Mandrici
- Simone Fraticelli
- Daniele Profumo
- Matteo Sileoni
- Alessandro Timperi
- Gabriele Mangiola
- Tiziano Pazzaglia
- Giovanni Pedace
- Lorenzo Caccetta
- Samuele Clementucci
- Matteo Parise
- Gabriele Panfilo
- Elisa Rogani
- Luna Chimuris
- Ambra Goddi
- Bianca Pedace
- Sharon Natali
Blue Thunder
- Simone Landi
- Gianluigi Cialdi
- Lorenzo Meneghetti
- Giovanni Ziaco
- Daniele Alessi
- Patrizio Pazzaglia
- Stefano Clementucci
- Damiano Pau
- Salvatore Arena
- Alessio Bernini
- Adriano Galli
- Gabriele Salzone
- Fabio Fraticelli
- Giovanni Agate
- Francesco Faiola
- Tiziano Amantini
- Francesco Pedace
- Paolo Cardinale
- Francisca Uwaekwe
- Martina Carmignani
- Irene Gatti
- Lucrezia Olivieri
- Desiree Tufarolo
- Silvia Calandrelli