Red Star Game 2026: il Memorial Matteo Meneghetti cambia volto e diventa una grande festa del basket

Il Memorial Matteo Meneghetti cambia veste ma conserva intatto il suo spirito. Domenica 2 agosto, a partire dalle 19.30, l’appuntamento dedicato al ricordo di Matteo, grande appassionato di basket e ragazzo che ha lasciato un segno profondo in chi lo ha conosciuto, si trasferisce all’Arena Cardarelli di Tarquinia, nel campo del Bucone, ormai diventato il punto di riferimento estivo della pallacanestro cittadina.

Per l’edizione 2026 gli organizzatori hanno scelto una formula completamente nuova: non più un torneo articolato su più giornate, ma una serata ispirata all’NBA All Star Game, pensata per riunire generazioni diverse di cestisti in un unico grande evento all’insegna dello sport, dell’amicizia e del divertimento.

Oltre sessanta protagonisti in campo

Saranno circa sessanta tra giocatori ed ex giocatori a scendere sul parquet, dagli under ai senior, passando per chi ancora oggi è protagonista sui campi e chi, invece, ha semplicemente deciso di rimettere le scarpe da basket per una sera.

Tutti saranno divisi nelle due formazioni, Red Mamba e Blue Thunder, che si sfideranno in una gara spettacolare con rotazioni continue e una formula pensata per valorizzare tutti i partecipanti.

A guidare le due squadre saranno i coach Massella e Agostini, mentre ad arbitrare l’incontro sarà Marco Pedace. La telecronaca sarà affidata ad Alfredo Cea, voce ben conosciuta dagli appassionati della pallacanestro locale.

Basket, amicizia e voglia di stare insieme

La serata inizierà alle 19.30 con il Rookie Game, dedicato ai più giovani.

A seguire spazio al Red Star Game, cuore della manifestazione, mentre nel corso della serata saranno organizzate anche le Sfide Fulmine, riservate ai bambini, e il 3 Point Contest, aperto ai giocatori più grandi.

Accanto al basket non mancherà il momento conviviale: saranno infatti disponibili panini, birra e punti ristoro, per trasformare l’evento in una vera festa aperta a tutta la città.

Più che una semplice partita, il Memorial Matteo Meneghetti vuole continuare a rappresentare ciò che Matteo era per amici e compagni: un’occasione per ritrovarsi, condividere una passione e trascorrere insieme una serata di sport.

Red Mamba

Dario Del Monte

Filippo Cimò

Emanuele Luciani

Gabriele Bellini

Alessio Galanti

Leonardo Brizi

Matteo Bordi

Valerio Mandrici

Simone Fraticelli

Daniele Profumo

Matteo Sileoni

Alessandro Timperi

Gabriele Mangiola

Tiziano Pazzaglia

Giovanni Pedace

Lorenzo Caccetta

Samuele Clementucci

Matteo Parise

Gabriele Panfilo

Elisa Rogani

Luna Chimuris

Ambra Goddi

Bianca Pedace

Sharon Natali

Blue Thunder