Tarquinia si scopre con un portachiavi NFC: il gadget turistico che parla cinque lingue

Un piccolo portachiavi che racchiude una guida turistica digitale sempre a portata di mano. È stato presentato ufficialmente oggi, attraverso un video pubblicato sui canali di Se Ami Tarquinia, il nuovo gadget che unisce tecnologia, promozione del territorio e un pizzico di ironia per offrire ai visitatori un modo originale di conoscere la città.

Una guida turistica sempre in tasca

Il progetto sfrutta la tecnologia NFC (Near Field Communication): è sufficiente avvicinare il portachiavi a uno smartphone compatibile per aprire automaticamente una pagina dedicata a Tarquinia, disponibile in cinque lingue.

Monumenti, curiosità, informazioni utili e suggerimenti per la visita diventano così immediatamente accessibili, trasformando un semplice souvenir in uno strumento capace di accompagnare il turista durante il soggiorno e anche dopo il ritorno a casa.

L’idea è di Maria Antonietta Valerioti, da anni impegnata nella valorizzazione del territorio attraverso iniziative ed eventi, mentre la realizzazione è firmata La Cadena Souvenir.

Un’iniziativa che coinvolge le attività locali

Pur trattandosi di un’iniziativa privata, il progetto sta già trovando spazio tra le attività del territorio. Alcuni ristoranti e una struttura ricettiva hanno infatti scelto di proporre il portachiavi ai propri clienti come ricordo della città o come originale strumento di benvenuto, contribuendo a rendere più innovativa l’accoglienza turistica.

Il lancio è avvenuto con un video ideato da Fabio Gagni e pubblicato da Se Ami Tarquinia, che ha scelto un linguaggio leggero e coinvolgente per raccontare un’idea che punta a coniugare creatività e strumenti digitali.

Un souvenir che promuove il territorio

L’obiettivo è quello di trasformare un oggetto di uso quotidiano in un piccolo ambasciatore della città, capace di mantenere vivo il legame con Tarquinia anche una volta conclusa la vacanza.

L’iniziativa rappresenta un esempio di come la collaborazione tra creatività locale, imprese e nuove tecnologie possa dare vita a forme innovative di promozione turistica, offrendo ai visitatori un’esperienza semplice, immediata e al passo con i tempi.