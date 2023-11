A Bolsena si scalda l’atmosfera natalizia tra mercatini e Iniziative

A Bolsena, l’atmosfera natalizia è già tangibile con diverse iniziative programmate per le prossime settimane, tra cui i tradizionali mercatini. Dal 7 al 10 dicembre, piazza Giacomo Matteotti sarà il fulcro di un’esperienza unica, offrendo ai visitatori una vasta gamma di prodotti, dalle indumenti per il freddo invernale a manufatti artigianali come saponette e oli essenziali profumati, fino a prodotti enogastronomici e decorazioni natalizie. L’evento, organizzato dall’associazione La Fontana con il patrocinio del Comune di Bolsena, promette di essere coinvolgente.

Inoltre, dopo il successo dell’appuntamento di fine ottobre, il mercatino del riciclo “Sgombera tutto” tornerà l’8 e il 9 dicembre presso palazzo del cardinale Teodorico Ranieri in piazza Santa Cristina. Organizzato dalla Pro loco Bolsena, l’evento offre l’opportunità di scambiare libri, riviste, giornali, oggettistica varia, elettrodomestici usati e altro ancora. Gli interessati a partecipare come espositori possono presentare la richiesta di iscrizione a info@prolocobolsena.it o recarsi direttamente all’ufficio informazioni turistiche di piazza Giacomo Matteotti.