Acquapendente, tango e jazz chiudono “A cielo aperto” all’Anfiteatro Cordeschi

Si conclude con due serate dedicate alla musica la rassegna estiva “A cielo aperto”, organizzata dal Teatro Boni di Acquapendente all’Anfiteatro Cordeschi, suggestivo teatro all’aperto diretto artisticamente da Sandro Nardi.

Il cartellone si chiuderà con due appuntamenti consecutivi, tra tango argentino e jazz, in programma il 9 e 10 agosto.

“Raccontango”: teatro, musica e danza sulle note del tango argentino

Domenica 9 agosto, alle 21, andrà in scena “Raccontango”, spettacolo ideato da Annarita Capone e diretto da Valentina Izzo, portato sul palco dalla compagnia Gli Sfacciati.

La rappresentazione racconta la storia del tango argentino attraverso un intreccio di teatro, musica dal vivo, canto, narrazione e danza, accompagnando il pubblico in un viaggio tra atmosfere, passioni e ritmi che hanno reso celebre questo genere musicale in tutto il mondo.

Il jazz di Giampaolo Ascolese per sostenere la ricerca sulla SLA

Lunedì 10 agosto, sempre alle 21, spazio invece al jazz con Giampaolo Ascolese & Friends, protagonisti di una serata di beneficenza a favore della ricerca sulla SLA.

Accanto ad Ascolese, tra i più autorevoli batteristi e percussionisti italiani, saliranno sul palco Luciano Orologi al sax tenore, Gabriele Tardiolo alla chitarra, Graziano Brufani al contrabbasso, Roberto Forlini alla batteria e Aldo Bertuzzi alla voce.

Informazioni

Gli spettacoli si svolgeranno all’Anfiteatro Cordeschi, in via Onanese 3 ad Acquapendente.

I biglietti sono disponibili anche online sul circuito Vivaticket. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito del Teatro Boni oppure contattare il numero 334 1615504, anche tramite WhatsApp.