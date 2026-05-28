“A mano libera”, all’ex Lavatoio di Tarquinia la mostra collettiva del gruppo Le Colombine

Dal 5 al 14 giugno 2026 i locali dell’ex Lavatoio di Tarquinia ospiteranno “A mano libera”, mostra collettiva di ceramica promossa dal gruppo artistico Le Colombine. L’esposizione sarà inaugurata venerdì 5 giugno alle ore 18.30 in via dei Granari 1 e proporrà un percorso artistico nato dal lavoro condiviso in laboratorio, ossia trasformare la ceramica in linguaggio espressivo collettivo. Il progetto infatti nasce come esperienza di creazione comune, dove ogni opera racconta un frammento di identità, sensibilità e ricerca personale e si articola in due posti distinti: ci sarà un’opera collettiva nel lavatoio mentre il lavoro di ogni appartente al gruppo sarà esposto nella sala giustapposta.

L’istallazione dentro i locali del lavatoio ha un significato ben preciso: ogni colomba rappresenta l’anima di chi ha portato il proprio cuore nel laboratorio. Un percorso che unisce sperimentazione artistica e dimensione umana, mettendo al centro la libertà creativa e il valore della condivisione. Le opere esposte nella sala espositiva sono invece l’espressione di ognuno, una pluralità di forme, visioni e interpretazioni, nel segno di una ceramica intesa come spazio di incontro tra materia, gesto e interiorità.

Lo spirito del gruppo si riassume in queste frasi: “Roerich scriveva che l’arte è il ponte tra i popoli perché parla la lingua che tutti comprendiamo: quella dell’interiorità”. «In laboratorio, lo verifichiamo ogni giorno nel cercare di comprendere la bellezza.»

Ad accompagnare l’apertura della mostra saranno le sonorità jazz di Marco Guidolotti al sax e Francesco Pierotti al contrabbasso. L’iniziativa si realizza con la disponibilità della Società Tarquiniense d’Arte e Storia, dell’Associazione culturale La Lestra e del Comune di Tarquinia, oltre al contributo di numerose realtà del territorio. La mostra sarà visitabile ogni giorno con apertura mattutina dalle 10.30 alle 13 e pomeridiana dalle 18 alle 20.