Arteritmica Tarquinia protagonista ai Campionati italiani FitKid e AcroFreeDance: pioggia di medaglie a Follonica

Riceviamo da Arteritmica Tarquinia e pubblichiamo

Un fine settimana da incorniciare per lo sport cittadino. Sabato 23 e domenica 24 maggio, la città toscana di Follonica ha ospitato l’atteso Campionato Italiano di FitKid e AcroFreeDance, un palcoscenico su cui i giovani atleti dell’ASD Arteritmica Tarquinia hanno brillato, collezionando un medagliere di assoluto prestigio.

La delegazione tarquiniese ha dimostrato tutto il suo valore, dominando in diverse categorie e portando sul gradino più alto del podio la propria tecnica e creatività.

Un’onda d’oro nell’AcroFreeDance e nel FitKid

L’Arteritmica Tarquinia è tornata da Follonica con numerosi podi. Nell’AcroFreeDance: Maya Pierini Proietti ha incantato la giuria con la sua coreografia “Bagdad”, Gioele Santoni ha trionfato sulle note di “Billie Elliot” e Maria Sofia Pizzati ha sbaragliato la concorrenza con l’energica “Rocky”.

Dominio anche nei gruppi: medaglia d’oro per il Duo “Entre Nous” (composto da Gaia Di Domenico e Maya Pierini Proietti), per il Big Group con “Arrivals of the Birds”, per il Group con “Inferno Canto XIII” e per il Little Group con “The Greatest Show”.

I successi sono proseguiti nella disciplina del FitKid, dove Chiara Perticarari, Marco Pierini Proietti e Manuel Giorgini si sono imposti sui rivali conquistando il metallo più prezioso nelle rispettive categorie.

Argento e Bronzo: conferme di un vivaio d’eccellenza

Il bottino della società si è ulteriormente arricchito nella categoria FreeDance, che ha visto brillare l’argento al collo di Federica Timperi, Anna Torresi, Manuel Giorgini ed Elena Jacopucci nelle rispettive categorie.

Medaglia d’argento per il gruppo “Soda Pop” (Dezi, Capitani, Micozzi, Jacopucci, Tagliaferri, Torresi e Di Cesare) e per “The Last Survivor” (Sabbatini, Ventolini, Principe, Dezi, Pierini Proietti, Di Domenico, Cinelli, Pizzati, Giorgini, Timperi e Perticarari).

A completare la trasferta sono arrivate anche tre preziose medaglie di bronzo, conquistate da Maya Pierini Proietti (FitKid), Carlotta Dezi (FreeDance) e Chiara Dezi (Show Dance).

Il lavoro di squadra dietro i traguardi

Risultati di questa portata non arrivano mai per caso. Se gli atleti hanno messo in pista talento e dedizione, un ruolo fondamentale è stato giocato dal team tecnico. Il grande lavoro svolto quotidianamente in palestra dalle allenatrici Desirée Benevieri, Simone Versace, Serena Sileoni e Arianna Girardi, unito al costante supporto delle famiglie, ha permesso all’Arteritmica di raggiungere i vertici nazionali.

Un plauso speciale da parte di tutta la dirigenza è andato anche a Elettra Lucchetti, che si è fermata a un soffio dal podio con un’ottima prestazione, a Chiara Baldassari e a Lucrezia Filomeni, quest’ultima purtroppo costretta a saltare la competizione all’ultimo minuto a causa di un infortunio verificatosi durante le ultime prove in palestra.

L’entusiasmo è alle stelle in casa Arteritmica Tarquinia e lascia ben sperare per la finalissima prevista a Cesenatico il 13 e 14 giugno, durante la quale verranno staccati i pass per i Campionati Europei di dicembre. Nell’attesa, occhi puntati verso il Campionato Nazionale CSEN di ginnastica ritmica che si svolgerà a Bellaria-Igea Marina dal 29 al 31 maggio e che vedrà scendere in pedana le ginnaste della sezione agonistica.