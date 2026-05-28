Frasca, il collettivo Amici della Frasca chiede chiarimenti e verifiche sull’installazione dei new jersey

Riceviamo dal collettivo Amici della Frasca e pubblichiamo

I sottoscritti cittadini del collettivo Amici della Frasca intendono esprimere forte preoccupazione per le modalità con cui sono stati installati i cosiddetti “New Jersey” nell’area della Frasca, sul territorio comuncale di Civitavecchia e Tarquinia. Intervento che, allo stato attuale, appare privo delle necessarie garanzie di sicurezza e pianificazione.

Il posizionamento delle barriere potrebbe compromettere o rallentare in modo significativo l’eventuale accesso dei mezzi di soccorso, delle ambulanze, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’Ordine in caso di emergenza o incendi, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.

Si tratta di una situazione che richiede chiarimenti immediati da parte delle autorità competenti, soprattutto in relazione: ai criteri tecnici adottati per l’installazione; alle autorizzazioni eventualmente rilasciate; alle verifiche preventive sulla viabilità e sull’accessibilità dei mezzi di emergenza; al rispetto delle normative in materia di sicurezza pubblica e protezione civile.

Alla luce della gravità delle criticità evidenziate, qualora non dovessero arrivare risposte tempestive e interventi concreti per il ripristino delle condizioni di sicurezza, si comunica sin d’ora l’intenzione di questo collettivo presentare un esposto alla Procura della Repubblica affinché venga accertata ogni eventuale responsabilità amministrativa, tecnica o penale.

La sicurezza dei cittadini non può essere oggetto di improvvisazione né di interventi realizzati senza un’attenta valutazione delle conseguenze operative in caso di emergenza. Si chiede pertanto: l’immediata verifica tecnica dell’installazione; la pubblicazione degli atti autorizzativi;

un sopralluogo urgente con i responsabili della sicurezza e dei soccorsi; la rimozione delle barriere qualora risultino incompatibili con il passaggio dei mezzi di emergenza. I cittadini attendono risposte chiare, trasparenza e soprattutto garanzie concrete sulla tutela della pubblica incolumità.