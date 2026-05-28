“Note di Democrazia”, concerto per la Festa della Repubblica al teatro Rossella Falk

Sarà il Teatro Comunale Rossella Falk a ospitare lunedì 1° giugno alle ore 18 il concerto “Note di Democrazia”, appuntamento promosso in occasione della Festa della Repubblica. L’evento, a ingresso gratuito, rappresenta un omaggio ai valori fondanti della Repubblica italiana attraverso la musica, in un’iniziativa organizzata con il patrocinio della Città di Tarquinia e la collaborazione della sezione locale dell’ANPI.

Sul palco l’Orchestra di Fiati del Conservatorio Santa Cecilia

Protagonista della serata sarà l’Conservatorio Santa Cecilia con la sua Orchestra di Fiati, diretta dai maestri Gianfilippo Pocorobba e Antonio Pelizza. Il programma proporrà musiche di Darius Milhaud, Nikolaj Rimskij-Korsakov, A. D’Elia e F. Ferran, in un percorso sonoro pensato per unire tradizione musicale e riflessione civile.