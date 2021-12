A Natale gusta la Tuscia: anche la CamCom sostiene l’iniziativa del weekend prenatalizio

Riceviamo da Alberto Tosoni, Università Agraria di Tarquinia, e pubblichiamo

A Tarquinia il weekend dei prodotti tipici si avvicina, ed a sostenerlo in via ufficiale è anche la Camera di Commercio Viterbo Rieti!

In occasione dell’esposizione di olio, miele, vino ed altre eccellenze di Tarquinia e della Tuscia, promossa poco prima di Natale dall’Università Agraria con la collaborazione dell’assessorato all’Agricoltura del Comune di Tarquinia, la Camera di Commercio ha infatti concesso il patrocinio. Come si legge nella nota inviata all’Università Agraria dalla CamCom “i legami che uniscono il territorio alle sue produzioni permettono di riconoscerne la storia e l’identità e la loro valorizzazione è una strategia necessaria ed efficace per conseguire l’obiettivo del sostegno all’economia locale”

L’esposizione “A Natale Gusta la Tuscia” è prevista per il 17, il 18 ed il 19 Dicembre e sarà un’ulteriore occasione per concittadini e turisti di conoscere i prodotti locali e di regalarli per Natale… perchè si sa, il prodotto locale è un regalo non solo per chi lo riceve, ma anche per l’economia del territorio!