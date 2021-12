A Santa Fiora annullati la Fiaccolata e il presepe vivente, nel rispetto del nuovo “DL festività” approvato dal Governo

Riceviamo e pubblichiamo

Il Comune di Santa Fiora informa i cittadini che sono state annullati il Presepe vivente che si sarebbe dovuto svolgere il 27 dicembre, e la Fiaccolata che si sarebbe dovuta svolgere il 30 dicembre.

La decisione è stata presa nel rispetto delle nuove regole anticovid previste dal “DL festività”, il decreto legge approvato in questi giorni dal Governo per reagire in vista delle festività natalizie all’impennata di contagi.

Il Decreto, che varrà fino al 31 gennaio, oltre all’obbligo delle mascherine all’aperto in tutta Italia, anche in zona bianca, vieta le feste all’aperto in piazza e prevede la chiusura di discoteche, sale da ballo e altri locali assimilati dove si svolgono concerti e feste aperte al pubblico.