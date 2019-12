A Santa Fiora, centurioni, pastori e magi: 100 figuranti per il presepe vivente

Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì 27 dicembre, alle 21, a Santa Fiora, uno dei Borghi più Belli d’Italia, torna il presepe vivente con gli antichi mestieri, i centurioni, i pastori e i re Magi. La natività sarà allestita nel ghetto ebraico. Colori, suoni e gestualità di un tempo si ripetono per rievocare quello che accadde a Betlemme più di 2000 anni fa. Un presepe vivente emozionante dove a muoversi sulla scena sono in contemporanea oltre 100 figuranti in costume. Gli abiti sono realizzati dalle sapienti mani delle donne del paese.

Il presepe vivente di Santa Fiora è promosso dalla Contrada di Santa Fiora con il patrocinio dl Comune. Per l’occasione sarà attivo un servizio bus navetta gratuito dalla piazza Garibaldi di Santa Fiora al Montecatino.