A Tarquinia con Shabbylandia e Roberto Romano un book fotografico per vivere la magia del Natale

Riceviamo e pubblichiamo

Volete un ricordo unico di questo Natale, magari per i vostri bambini? Uno shooting fotografico speciale, che viva appieno dell’atmosfera magica delle festività?

Shabbylandia a Tarquinia ha tutto ciò che fa per voi! In via Garibaldi, 36, nel cuore della città, ha infatti allestito un set fotografico perfetto per sprigionare tutta la scintillante magia del Natale: il calore di una casa in festa, la bellezza dell’albero addobbato e ogni dettaglio possibile, realizzato a mano, per dare un tocco da sogno alle foto.

Dietro l’obiettivo, la professionalità del fotografo Roberto Romano, che realizzerà gli scatti. Per ogni informazione o per prenotare uno shooting si può chiamare il 389 591 12 02 o il 334 574 76 89.