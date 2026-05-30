A Tarquinia Lido, riapre No Name: torna anche il centro estivo “Il Mondo che Vorrei”

Tempo di estate a Tarquinia Lido, e con il caldo tornano gli appuntamenti con No Name, la piscina che nelle ultime stagioni è stata un punto di riferimento per gli amanti della tintarella, del relax e dello sport.

Mentre dal weekend lungo del due giugno riapre i battenti la struttura (e a breve saranno noti anche i programmi estivi tra corsi e appuntamenti), dal 8 giugno al 4 settembre 2026 torna anche il centro estivo “Il Mondo che Vorrei”, iniziativa dedicata a bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni organizzata a Tarquinia Lido, in via degli Argonauti, in collaborazione con l’ASD Pallavolo Tarquinia.

Il programma prevede giornate ricche di attività sportive, ricreative ed educative, con accoglienza mattutina accompagnata dalla baby dance, giochi di squadra, attività ludico-creative, momenti in piscina e laboratori dedicati alla creatività e al riciclo. Tra le discipline proposte figurano calcio a 5, volley, nuoto, ping pong, scacchi, ballo, pittura e caccia al tesoro.

Piscina, alimentazione e giochi di gruppo

Le attività si svolgeranno dalle ore 8 alle 16, con pranzo incluso, e durante la giornata i ragazzi alterneranno momenti sportivi, giochi di gruppo e attività rilassanti nell’“angolo della creatività”. Prevista anche la possibilità di partecipare a corsi di nuoto con istruttori diplomati.

Info, costi e contatti

Il costo giornaliero è di 25 euro, ai quali si aggiungono 5 euro per l’assicurazione infortunistica. È previsto uno sconto famiglia per due o più bambini dello stesso nucleo familiare, con quota ridotta a 20 euro al giorno per ciascun partecipante aggiuntivo. Per info e prenotazioni 348 983 57 96.