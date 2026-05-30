Tarquinia celebra gli 80 anni del voto alle donne con la mostra “Non solo padri… anche madri costituenti”

Martedì 2 giugno alle ore 11, nella Sala D. H. Lawrence, sarà inaugurata la mostra “Non solo padri… anche madri costituenti”, promossa dalla ANPI Sezione di Tarquinia con la collaborazione del Collettivo Viola.

L’iniziativa celebra gli 80 anni dal diritto di voto alle donne, la proclamazione della Repubblica e la nascita dell’Assemblea Costituente.

L’esposizione, patrocinata gratuitamente dal Comune di Tarquinia, rende omaggio alle donne italiane che nella primavera del 1946 si recarono per la prima volta alle urne, partecipando alle elezioni amministrative e al referendum istituzionale tra monarchia e repubblica.

Le madri costituenti e le donne di Tarquinia

Fulcro del percorso espositivo sarà la mostra “Non solo padri… le madri costituenti”, curata e concessa dalle sezioni ANPI di Tuscania e Viterbo.

Le figure delle 21 donne dell’Assemblea Costituente dialogheranno idealmente con le immagini delle donne di Tarquinia tratte dal materiale documentario della mostra “Tarquinia nell’immediato dopoguerra”, ideata da Daniele Scalet e curata da Carla Pirozzi e Anna Maria Valeri, con il coordinamento di Piera Ceccarini nel 1997 per il cinquantenario della Costituzione.

Uno spazio speciale sarà inoltre dedicato a Elisabetta Gabrielli in Correnti, prima donna eletta nel Consiglio comunale di Tarquinia.

Un invito alla partecipazione democratica

L’obiettivo della mostra è attualizzare il valore del voto come strumento fondamentale di partecipazione democratica e rilanciare il significato della Costituzione come patrimonio condiviso.

Un messaggio che invita a riflettere sul ruolo delle donne nella costruzione della Repubblica e sul contributo che hanno dato, e continuano a dare, alla crescita civile, sociale e politica del Paese.

La mostra sarà visitabile dal 2 al 7 giugno, ogni giorno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 20.