Montalto di Castro, aperte le iscrizioni ai servizi scolastici per l’anno 2026/2027

Il Comune di Montalto di Castro informa le famiglie che sono ufficialmente aperte le iscrizioni al servizio di trasporto scolastico per l’anno 2026/2027.

Il servizio è rivolto agli studenti iscritti alle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti sul territorio comunale.

Le domande dovranno essere presentate entro il 30 giugno 2026 esclusivamente online, attraverso il portale istituzionale del Comune, nella sezione Servizi, categoria Educazione e Formazione, selezionando il servizio dedicato al trasporto scolastico.

Iscrizioni aperte anche per la refezione scolastica

Contestualmente sono aperte anche le iscrizioni al servizio di refezione scolastica, riservato agli alunni delle scuole dell’infanzia e della primaria, sia per il tempo modulare che per il tempo pieno.

Anche in questo caso il termine per la presentazione delle domande è fissato al 30 giugno 2026.

Le richieste dovranno essere inoltrate esclusivamente online accedendo al sito istituzionale comunale, nella sezione Servizi, categoria Educazione e Formazione, selezionando il servizio Refezione scolastica.

Procedure esclusivamente online

L’amministrazione comunale ricorda che entrambe le procedure potranno essere completate soltanto in modalità telematica attraverso i servizi digitali messi a disposizione sul portale del Comune.

L’invito rivolto alle famiglie è quello di provvedere per tempo all’invio delle domande, così da consentire una corretta organizzazione dei servizi scolastici in vista dell’avvio del nuovo anno.